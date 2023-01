TIPS & TRENDS. Nieuwe haarkleur voor 2023, Italiaans dineren en koken met groenten

Nieuw jaar? Nieuw haar!

Een nieuw jaar staat gelijk aan verandering. Misschien ben je beginnen te sporten, wil je van job veranderen of ben je op zoek naar een eigen stekje? Ikzelf heb het nog dichter bij mezelf gezocht: ik heb voor de eerste keer ooit in mijn 29 lentes mijn haar laten kleuren. Van brunette naar copper queen, Kendall Jenner en Rihanna achterna! Koper is immers de haarkleur van het moment. Heel blij met mijn frisse coupe experimenteer ik nog volop met mijn garderobe. Rode lokken vloeken immers met mijn nieuwe roze jas en ook lila laat ik voortaan beter achterwege. Waar ik echter niet bij had stilgestaan, is het feit dat ik ook mijn badkamerkastje moet uitmesten. Gekleurd haar vraagt immers om specifieke shampoos, conditioners en maskers. Haarproducten met sulfaten zijn vaak te agressief en doen je nieuwe kleur sneller vervagen.

PHYTO, het Franse beautymerk, heeft een gamma specifiek voor gekleurde lokken. Ik testte de Shine Activating Care van PHYTOCOLOR. De spray belooft mijn kleur te beschermen en opnieuw te doen stralen. De zonnebloemscheuten en tara voorkomen dat schadelijke stoffen in bijvoorbeeld regenwater zich in het haar nestelen en voor een vale kleur zouden zorgen. De UV-filter beschermt de kleur dan weer tegen licht en oxidatie. Na het douchen kan mijn haar al snel droog aanvoelen, daarom breng ik de spray aan na een wasbeurt op handdoekdroog haar. Mijn haar is inderdaad opnieuw glad, erg gehydrateerd en snel ontward zodat mijn kam niet meer verdwijnt in het rosse oerwoud. Deze verzorging krijgt voortaan een ereplaats in de badkamer!

Foto Phyto Color - Foto Phyto Color

Shine Activating Care 20,50 euro

phyto.com

Groenten op het (Eko)menu

Foto M. Binkin

Steeds meer mensen bestellen een maaltijdbox. De formule is dan ook super handig: je hoeft niet meer te piekeren over wat de pot schaft, alle ingrediënten worden bij jou thuis geleverd en een recept legt je stap voor stap uit hoe je je diner op tafel tovert. Ook EXKi is gevallen voor de maaltijdbox. Het lunchrestaurant gaat in zee met Ekomenu en creëert samen met groentenkok Frank Fol gerechten in vijftien verschillende thema’s. Heb je weinig tijd om te koken? Dan kies je voor de razendsnelle gerechten. Moet je verschillende monden voeden? Dan is de box voor gezinnen wat voor jou! Bovendien spelen groenten de hoofdrol, zodat je in de winter een stevig immuunsysteem opbouwt. Het enige wat jij als thuiskok nog moet doen, is het aantal gewenste maaltijden selecteren, ze thuis laten leveren en de recepten volgen om in een handomdraai een lekkere, gezonde maaltijd op te dienen.

ekomenu.be/EXKi

Aperitivo e dolci

Nina Resto Bar is ongetwijfeld het meest Italiaanse restaurant in de wijk Begraafplaats van Elsene. Op anderhalf jaar tijd is het restaurant niet meer uit de wijk weg te denken en komen familie en vrienden er samen voor de aperitivo. Het staat dan ook bekend om zijn delicate, zonovergoten keuken en zijn bruisende sfeer. Op het menu staat vitello tomato, smeuïge burrata, pasta met truffelsaus, gegrilde octopus en om af te sluiten pandoro alla francese. Kortom, wie houdt van de Italiaanse keuken en van gezelligheid wordt hier verwend. Want voor 'Amore e Gusto' moet je bij Nina zijn!

Boondaalsesteenweg 332, 1050 Elsene

ninarestobar.be