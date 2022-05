YUM. Deze foodfestivals in Antwerpen en Gent mag je niet overslaan

Wie heeft er honger? Trek dit weekend naar Antwerpen en Gent voor twee foodfestivals

Antwerpen Proeft

Het vierdaagse culinair festival Antwerpen Proeft is vandaag van start gegaan in de Waagnatie naast de Schelde. «Het is over de koppen lopen. Dit overtreft onze verwachtingen», zegt organisator Claudia Engelen. «Mensen zijn duidelijk hongerig naar het echte, goede leven en willen uit hun kot komen», zei Engelen nog, die na twee jaar de draad weer op kon pakken met haar festival. Op voorhand was via sociale media en via de ticketverkoop al duidelijk dat er veel interesse was voor Antwerpen Proeft.

Restaurants en culinaire speciaalzaken bieden op het festival gerechten in degustatievorm aan. Het menu gaat van klassiek Frans tot Italiaans en Aziatisch, van de gastronomie van sterrenrestaurants tot hip en trendy. Dit weekend zijn onder andere tv-koks Sofie Dumont en Jeroen Meus van de partij.

Gent Smaakt

Ook onder de Stadshal van de stad Gent is vandaag de tiende editie van Gent Smaakt afgetrapt. Van 26 tot en met 29 mei staat de Gentse binnenstad volledig in het teken van gastronomische hoogstandjes en heerlijke ontdekkingen. Het culinaire festival Gent Smaakt breidt dit jaar uit met tal van nieuwe locaties, activiteiten, workshops, chefs en producten.

Deze tiende editie van het culinair festival vindt plaats op verschillende pleinen en niet meer alleen aan de Stadshal. De Korenmarkt wordt getransformeerd tot een streetfoodfestival, waar de Gentse wereldkeuken een prominente plaats krijgt. In Klein Turkije worden streekproducten aangeboden, en op het Goudenleeuwplein kan je proeven van lokale streetfood. Daarnaast wordt de Poeljemarkt een culinaire hotspot voor jonge chefs en ervaren restaurateurs. Tot slot wordt de Stadshal omgetoverd tot een heus ‘Chef’s Island by Gault & Millau’.

«Meer dan 65 verschillende regionale horecaondernemers en lokale foodmakers krijgen een plaats», zegt Sandra Van Steenkiste van Gent Smaakt. «Want daar draait het uiteindelijk om: Gent als horecastad en gastvrije stad promoten.»

De toegang tot dit evenement is gratis. Gerechten en dranken kunnen digitaal worden besteld en betaald. Bezoekers die niet vertrouwd zijn met online bestellen/betalen, kunnen nog steeds betalen met ‘Gentse Stropkes’, dé betaalmunt van Gent Smaakt, die ter plaatse gekocht kunnen worden.