SANTE. De mooiste rooftopbars van Brussel

De dagen worden langer, de zon is weer van de partij, het kwik klimt… en je kunt de heerlijke geur van Spritz en mojito in de lucht ruiken. Het is zover: het seizoen van de rooftopbars is weer geopend!

Is er iets aangenamer dan genieten van de zon in het gezelschap van vrienden en familie, met een drankje in de hand en een adembenemend uitzicht op de stad? De voorbije twee zomers had COVID-19 ons in de greep en moesten veel bars de deuren sluiten, maar dit jaar gaan de rooftopbars weer in groten getale open. Dit zijn naar onze smaak de beste adressen om op de daken van Brussel hoogte te nemen en van een aperitiefje te nippen.

Solar

De nieuwe aanwinst in de club van Brusselse rooftopbars is Solar, gelegen op het dak van Bozar. Het terras is sinds vorige week open voor het grote publiek, en dat blijft zo tot het eind van de zomer. Na de brand begin vorig jaar kreeg de locatie een volledige renovatie en is nu een eerbetoon aan de oorspronkelijke plannen van Victor Horta. Die wilde de platte daken toegankelijk maken voor het publiek. Je hebt er een zicht van 360° op het Koninklijk Paleis en het stadscentrum, de plaats is iconisch voor de hoofdstad, en het menu puilt uit van de verrassingen. Solar is een project van ‘Les Organisateurs’, die eerder ook de Ginette-avonden en de rooftopbar Perché voor hun rekening namen.

Maandag tot zondag, van 12u tot 23u - Paleis voor Schone Kunsten (Bozar), Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Soko

Tussen hemel en aarde krijg je in Soko een ongeëvenaard zicht op het Zoniënwoud. Dit juweeltje is genesteld op de 11de verdieping van het Crossroads-gebouw aan Vier Armen (Tervuren). Niet alleen is het menu ververst, Soko heeft voor zijn tweede seizoen ook nog een andere nieuwigheid in petto. Je kunt voortaan namelijk zowel het terras als een zaal huren voor privé- en professionele evenementen. De rooftopbar ligt aan de poorten van Brussel en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (lijn 44 van de MIVB) en met de auto (gratis parking). Het ideale kader om met een glas in de hand tussen het groen de zonsondergang te bewonderen. Toch één tip: wacht niet te lang om te reserveren.

Dinsdag tot zaterdag vanaf 17u - Mechelsesteenweg 455, 1950 Kraainem

Perché

Perché vind je in het hartje van Sint-Gillis, op het dak van het JAM Hotel, en de bar is het hele jaar door open. Er zijn twee terrassen (waarvan één met zwembad) en de cocktailkaart is om van te smullen. Geen wonder dus dat Perché zich in een mum van tijd opgewerkt heeft tot één van de zomerse places to be in Brussel. Ook goed om te weten: op dinsdag gebeurt het wel vaker dat artiesten er een akoestische set komen spelen.

Elke dag van 15u tot 22u - Charleroisesteenweg 132, 1060 Sint-Gillis

Secret by Warwick

In tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden, is Secret, gelegen in het historische centrum van Brussel, geen geheim meer. De rooftopbar bevindt zich op het dak van het Warwick Hotel en is een uitgelezen plaats om een drankje te nuttigen en van een uniek zicht op de Grote Markt te genieten. En het beste? Cocktails met lokale smaken, waaronder met name een selectie van 100% Belgische gin-soorten. De organisatoren beloven dit seizoen bovendien allerlei verrassingen.

Dinsdag tot zaterdag vanaf 17u - Duquesnoystraat 5, 1000 Brussel

The Roof by The 1040

Op zoek naar een ideale plaats in de Europese wijk om met de collega’s na het werk uit te puffen? Klim dan naar de zevende verdieping van het Sofitel Brussel Europe. Daar ontdek je een magnifiek terras dat uitgeeft op het Jourdanplein. Trendy aperitieven, geïnspireerde cocktails, hapjes om te delen, je vindt het er allemaal. Zonder de ambiance te vergeten waar een DJ op vrijdag en zaterdag voor zorgt.

Donderdag tot zondag, vanaf 17u - Jourdanplein 1, 1040 Etterbeek

The View - Summer Terrace

Het immense en bijzonder roze terras ‘The View’ verhuist dit jaar naar het dak van Birdy, de beroemde nachtclub die aan de basis ligt van het project. Vooralsnog blijft het een mysterie wanneer het nieuwe seizoen er zal losbarsten, want de organisatoren verklappen niets meer dan «de zomer van 2022». Om in de gaten te houden dus.

Waterloolaan 36, 1000 Brussel

Beursschouwburg

Vanaf juni opent het dak van de Beursschouwburg opnieuw de deuren voor het publiek, meteen het begin van een nieuwe seizoen van gratis dakconcerten in de Beurswijk. De gelegenheid bij uitstek om heerlijk veel zon en cultuur op te snuiven in een hartelijke omgeving.

Van donderdag tot zaterdag, vanaf 17u - Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel

We geven ook nog mee dat de Jardin Rooftop (daar vlakbij op het dak van de Delhaize aan de Kiekenmarkt) dit jaar verstek geeft, ook al was het vorige zomer een geweldig succes. Niet getreurd echter: volgend jaar is de rooftopbar wel weer van de partij. Ondertussen nodigen de organisatoren iedereen uit in de Tuinen van het Grand Hospice, een feestelijk plekje midden in het groen, verscholen voor de drukte van de stad.

Van maandag tot zondag, van 12u tot 00u - Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel