Wil je veel Tindermatches? Dan trek je beter een T-shirt aan volgens studie

Je datingprofiel zegt meer dan je denkt. Niet alleen je bio geeft je interesses en voorkeuren prijs, maar ook je profielfoto toont van alles over wie je bent. En dan gaat het niet alleen over je haarkleur en ogen. Singles maken allerlei aannames op basis van die enkele foto’s. Een studie van de University of Colorado beweert bijvoorbeeld dat mannen die voornamelijk foto’s zonder T-shirts op hun profiel plaatsen aanzien worden als minder aantrekkelijk.

567 deelnemers – mannen en vrouwen – aan de studie kregen fake profielen te zien van een jonge, witte man ‘Noah’. Noah had verschillende versies, op basis van drie factoren: gespierdheid, seksuele uitstraling en de motivatie voor een relatie. Zo waren er versies van Noah die op zoek waren naar een relatie, terwijl andere versies enkel casual seks wilden. En sommige Noahs droegen een T-shirt, en andere niet.

Risicovol seksueel gedrag

Mannen keken anders naar de Noahs dan vrouwen. Vrouwen zagen de T-shirtloze Noah als iemand die sociaal minder aantrekkelijk was, die minder competent was en die meer risicovol seksueel gedrag zou vertonen. Mannen dachten hetzelfde, maar zagen de T-shirtloze Noah niet per se als incompetent. Over één ding waren alle deelnemers het eens: als de versie van Noah aangaf dat hij op zoek was naar casual seks, dan dachten ze dat hij meer risicovol seksueel gedrag zou vertonen en minder competent zou zijn. Bovendien werd de gespierde versie van Noah als aantrekkelijk gezien, maar mannen hadden een vermoeden dat die Noah ook risicovol seksueel gedrag zou vertonen.

Conclusie? De onderzoekers vermoeden dat het geen al te best idee is om als man een «geseksualiseerde versie» van jezelf te tonen op je datingprofiel, ook al staat de datingapp bekend voor hook-ups. Zo’n foto’s zouden voor een negatieve perceptie zorgen. Als een man indruk wil maken op vrouwen, raden de onderzoekers aan om foto’s zonder zonnebril te uploaden, mét glimlach en zonder vrienden op de achtergrond.