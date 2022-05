Dit zijn de beste vragen die je kan stellen tijdens een speeddate

Daten in het jaar 2022, dat gebeurt voornamelijk via apps. De tijd dat we op café spontaan iemand aanspraken ligt lang achter ons en we verstoppen ons in plaats daarvan liever achter ons scherm. Op die manier voelt een eerste contact veiliger, maar ook minder persoonlijk. Het is maar net wat je verkiest. Wil je toch liever face to face iemand leren kennen? Dan is speeddaten misschien wat voor jou.

Of je nu wel of niet van online daten houdt, een ding is zeker: niemand heeft zin om een hele avond te verdoen aan iemand die je helemaal niet interesseert. Zeker als je niet per se een vlotte babbelaar bent, kan die situatie namelijk al snel awkward aanvoelen. Speeddaten is in dat geval ideaal, want je leert elke mogelijke kandidaat korte tijd (meestal een tiental minuten kennen) en vervolgens ga je door naar de volgende.

Handig om snel je oordeel over iemand te kunnen vellen, maar daarvoor moet je uiteraard wel de juiste vragen weten te stellen. Over koetjes en kalfjes praten heeft in dit geval namelijk weinig zin. Relatie-experte Maria Sullivan van Dating.com legde daarom uit aan Metro UK welke vragen je het best tijdens zo’n rappe date stelt. Zo weet je meteen welk vlees je in de kuip hebt en of jullie visies überhaupt overeen komen. Een goed of slecht antwoord bestaat dus niet - alles draait om compatibiliteit.

Vijf vragen

1. Ben je op zoek naar een serieuze relatie?

2. Waar zie je jezelf de komende vijf jaar wonen?

3. Wil je kinderen?

4. Waarnaar ben je op zoek in een partner?

5. Wat doe je in je vrije tijd?