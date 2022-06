WhatsApp komt met handige functie waarop we al heel lang wachten

Tot op heden kunnen gebruikers verstuurde berichten (tot 68 minuten na verzending) verwijderen voor iedereen, maar een verstuurd bericht aanpassen, kan nog niet. Daar komt binnenkort wellicht verandering in.

Typfouten

Volgens WABetaInfo, een betrouwbare bron als het gaat om de ontwikkelingen rondom WhatsApp, wil de berichtendienst die mogelijkheid binnenkort integreren. Ze deelden op Twitter een screenshot van de nieuwe optie. Daarmee kan je dus typfouten of andere gênante schrijfsels eindelijk ongedaan maken.

Stiekem aanpassen

De nieuwe functie zit nog in de testfase en daarin lijkt het voor de ontvangers niet mogelijk om te zien wat er aangepast werd in het bericht. Of dat bij de finale versie ook zo zal zijn, is nog onduidelijk. Ook is nog onbekend wanneer de bewerkoptie beschikbaar zal zijn.