Dankzij deze nieuwe WhatsApp-functie blijven je vriendschappen gespaard én houd je het hoofd koel

Groepgesprekken. Eerlijk, iedereen lijkt ze te haten en toch blijven ze een ding. Waarom precies weet niemand, maar wij hebben er in ieder geval schoon genoeg van - in de meeste gevallen dan toch. Natuurlijk bestaan er een aantal trucjes om niet steeds opnieuw met die eindeloze berichtenstroom geconfronteerd te worden, de ene methode al permanenter dan de andere.

Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om een groepsgesprek op WhatsApp voor een bepaalde tijd te muten. Dat betekent dat je alle berichtjes nog wel krijgt, maar geen meldingen meer ontvangt. Handig, zeker bij een gesprek dat je wel interesseert, maar dat soms nogal durft uit te wijden. Je kan er ook voor kiezen om de groep te verlaten, MAAR...

«... heeft de groep verlaten»

Tot nog toe kregen de andere groepsleden op zo’n moment het fatale zinnetje «... heeft de groep verlaten» te lezen. Fataal, want we zijn er vrij zeker van dat nogal wat vriendschappen op deze manier zijn afgelopen of toch op z’n minst klappen te verduren hebben gekregen. Maar wat moet een mens dan als je echt niet geïnteresseerd bent in zo’n gesprek?

Wel, goed nieuws, want volgens WABetaInfo is dat zinnetje binnenkort verleden tijd. Als je dan een groepsgesprek verlaat, zullen alleen de administratoren daarvan op de hoogte worden gebracht en dus niet ALLE deelnemers. De nieuwe functie zit voorlopig nog in de testfase, maar zal uiteindelijk zowel op je smartphone als op je desktop beschikbaar zijn. Wij kunnen alvast niet wachten om grote kuis te houden in al die groepsgesprekken!