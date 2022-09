«Welk lichaamsdeel je als eerste wast onder de douche zegt veel over je persoonlijkheid»

Mensen zijn gewoontedieren, hoewel we het niet altijd beseffen. Als we in de douche springen, is de kans groot dat we dezelfde routine volgen als de dag voordien. Volgens Bernice Angoh, een Britse schrijfster met Kameroense roots, zegt het eerste lichaamsdeel dat we wassen heel veel over ons karakter. Hieronder een overzicht.

GEZICHT: Je hecht veel waarde aan wat mensen over je denken en zeggen.

ARMEN EN BENEN: Je bent een heel nuchter en bescheiden persoon. Onze ledematen staan immers symbool voor kracht en weerbaarheid. Je bent zeer welbespraakt en drukt jezelf op een vrije manier uit.

GESLACHTSDEEL: Je bent heel gereserveerd en verlegen, in die mate dat je een gebrek aan zelfvertrouwen kan hebben. Je hebt er moeite mee om voor jezelf op te komen, maar langs de andere kant zorg je ervoor dat iedereen rondom je zich goed voelt.

BORST: Je zit erg lekker in je vel. Je bent een heel pragmatisch en zelfstandig persoon, een doorzetter, en je inspireert anderen om te doen wat ze echt willen.

HAAR: Je bent geobsedeerd door structuur, discipline en regelmaat. Daarnaast ben je heel praktisch aangelegd en je hebt een uitsproken mening over van alles.

NEK EN SCHOUDERS: Je kent niemand anders die zo hard werkt als jezelf, je bent enorm competitief en wil je concurrenten altijd voor zijn. Je wast je nek en schouders eerst omdat die het gevoeligst zijn voor stress.

RUG: Je bent altijd op je hoede en vertrouwt mensen niet snel. Daarom laat je hen ook niet snel in je leven toe. Dit kan een gevolg zijn van een traumatische ervaring uit het verleden.