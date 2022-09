Vrouw deelt opvallende gewoonte in de douche: «Dat is gewoonweg walgelijk!»

Een vrouw heeft een discussie in gang gezet door toe te geven dat ze vaak plast onder de douche. Sommige mensen vinden de gedachte alleen al erg vies, anderen zien er dan weer helemaal geen graten in.

De vrouw deed haar onthulling gisteren op Mumsnet, een van de grootste Britse websites voor ouders. Ze vraagt zich openlijk af of het oké is om in de douche te plassen, «op voorwaarde dat je alles wel netjes wegspoelt», schrijft ze.

Voor- en tegenstanders

Haar vraag lokte een storm aan (gemengde) reacties uit. De ene vindt het ronduit ongepast, de andere heeft er geen enkel probleem mee. «Dat is absurd. Alsof je geen twee seconden overhebt om naar het toilet te gaan. Lui én vies», en «Ik ben niet zo erg op hygiëne gesteld, maar plassen in de douche is gewoonweg walgelijk, net als het delen van een washandje», klinkt het onder meer. Maar ook: «Uiteraard is dat oké, het is maar urine. En je spaart er water mee uit», en «Moet kunnen. Je wast vuil en dode huidcellen weg, dus wat is het verschil met urine?», lezen we ook.

Associatie met stromend water

Het gebeurt dus vaker dan je zou denken, maar volgens bekkenbodemfysiotherapeut Dr. Alicia Jeffrey-Thomas is het niet zo slim om te doen. «Je moet oppassen dat je je blaas niet ‘leert’ om bepaalde signalen te associëren met de drang om te plassen. In dit geval associeert plassen in de douche het geluid van stromend water met urineren. Dat kan ertoe leiden dat je lichaam denkt dat je moet plassen als je ergens nog maar water hoort stromen, bijvoorbeeld als je je handen wast», klinkt het in Daily Mirror.