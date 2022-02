We telden zelden zo veel geld neer voor onze vakantie

TUI zag de voorbije twee weken de boekingen voor het zomerseizoen duidelijk aantrekken. Er is een stijgend vertrouwen dat de meeste reisbeperkingen, tests en quarantaines wegens corona achter de rug zullen zijn.

Uit de boekingscijfers van TUI blijkt alvast dat we meer uitgeven aan onze zomervakantie. Het gemiddelde budget per persoon voor een vliegvakantie bedraagt 1.330 euro: een stijging met 8 % tegenover 2019, dus in precoronatijden. Voor een autovakantie wordt er een budget van 450 euro uitgetrokken, 20 % meer dan in 2019. En ook een citytrip mag gemiddeld 400 kosten, of 12 % meer dan drie jaar geleden.

Inhaalmanoeuvre

Een deel van dat hoger budget komt er noodgedwongen door de stijgende inflatie. Alles wordt nu eenmaal duurder, dus ook reizen. «Maar het is niet zo dat alle bestemmingen duurder worden», vertelt TUI Belgium-woordvoerder Piet Demeyere. Bestemmingen als Egypte of Tunesië moeten na twee jaar stilstand hun plaats op de markt weer veroveren, en gaan dat niet doen door de prijzen op te trekken.

Veel mensen zijn door de coronacrisis ook twee jaar niet op reis geweest, en hebben een groter budget opzij gezet. Ze kiezen voor een duurdere bestemming of een hotel in een hogere prijsklasse.

All-in

Uit de boekingen blijkt dat de Belg opnieuw kiest voor een all-in-vakantie. De voorbije twee jaar werd die formule wat gemeden. Gezinnen gingen liever op reis in hun bubbel, niet naar een resort. Maar ook citytrips doen het goed, net als de autovakanties. Tijdens de coronacrisis gingen veel mensen met de auto dichtbij op reis, en die trend blijft stand houden.

De populairste bestemming voor een vliegvakantie blijft Spanje, goed voor 35 % van de boekingen in januari. Vooral de Canarische eilanden blijken populair. Maar ook de Griekse eilanden en de Turkse riviera doen het erg goed.