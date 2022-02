Dit was de meest geroemde Airbnb van het afgelopen jaar

Reizen was de afgelopen tijd geen simpele opgave. De pandemie betekende dat we heel wat beperkingen opgelegd kregen, zeker wat betreft internationale vakanties. Dat betekent echter niet dat we niet mochten dromen of in eigen land op vakantie konden gaan. Airbnb kende in 2021 ondanks de coronacrisis toch een ongekend succes en presenteert nu een lijtje met de meest geroemde accomodaties.