WAT?! Je kan je aanbevolen berichten op Instagram verbergen

Heel, heel, heel lang geleden was er eens een tijd waarin we Instagram nog helemaal leuk vonden. In de begindagen van de app was het gewoon een manier om foto’s te delen met vrienden, was het nog mogelijk om nieuwe mensen te leren kennen via het sociale mediaplatform en dacht niemand na over hoe z’n feed er zou uitzien. Over de jaren heen is er wat dat betreft erg veel veranderd.