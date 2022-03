YES! De chronologische tijdlijn is terug van weggeweest op Instagram

Eindelijk is het dan zo ver. Na bijna zes jaar is de chronologische weergave terug van weggeweest op Instagram. Al blijft het wel aan jou om ervoor te zorgen dat je de posts van de mensen die je volgt ook effectief chronologisch te zien krijgt.

In den beginne werden alle posts op Instagram in chronologische volgorde getoond. Maar eenmaal we kennismaakten met de term ‘algoritme’ was het gedaan met de pret. Sinds 2016 worden foto’s op je Instagramfeed getoond in functie van je engagement. Hoe vaker je iemands posts liket of deelt, hoe vaker je content van dat account te zien krijgt.

‘Favourites’ en ‘Following’

Frustrerend, want vaak zie je meermaals dezelfde post voorbijkomen en mis je tegelijkertijd allerhande andere content. Tot nu. Vanaf vandaag kan je, door links bovenaan op Instagram te klikken eens je in de app bent, kiezen tussen verschillende weergaves. Zo heb je de standaard feed, nog steeds op basis van engagement, maar daar werden nu ook ‘Favourites’ en ‘Following’ aan toegevoegd.

Door ‘Favourites’ aan te duiden zie je enkel de posts van je favoriete profielen. Dat zijn er maximaal vijftig en de selectie maak je uiteraard zelf. Door ‘Following’ te selecteren zie je de posts van de personen die je volgt chronologisch voorbijkomen. Dé ideale manier om niets meer te missen. Opgelet, je moet de selectie elke keer dat je de app opent opnieuw maken, dus standaard krijg je nog steeds de tijdlijn op basis van engagement te zien. Het is maar dat je het weet.