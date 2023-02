Wanhopig op zoek naar de ware? Dan komt deze datingapp als geroepen

Hoewel sommigen onder ons liefst van al hun hele leven vrijgezel blijven, is dat niet voor iedereen het geval. De ware vinden is echter geen makkelijke opgave en als je al een tijdje ongewild single bent, kan dat beginnen doorwegen op hoe je je voelt. Bovendien kan de stap naar een relatie alsmaar groter worden. Ben je wanhopig op zoek naar een relatie, dan is Desperate.Dating wellicht wat voor jou.

Zoals de naam al doet vermoeden, windt de app er geen doekjes om. Hij is bedoeld voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar een lief en die liefst al drie jaar of langer vrijgezel zijn. Al is dat volgens bedenker David Minns geen absolute vereiste.

Hoe wanhopiger, hoe beter

«Ik hoop dat we mensen zullen aantrekken die genoeg hebben van het gebruikelijke datingadvies van zogenaamde relatie-experten, die het zat zijn om adviezen te horen als ‘stuur niet te veel sms’jes’ en ‘verbind je niet te snel aan een ander’», aldus Minns aan Metro UK. «Hoe wanhopiger je bent, hoe beter, wat ons betreft. En hopelijk kunnen we je helpen.» De app wordt officieel gelanceerd op Valentijnsdag, maar geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden via de site. Wie weet heb je nu plots binnen de kortste keren de ware gevonden?