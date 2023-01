Van scheren tot moed indrinken: dit doen we vlak voor een eerste date

De uren voor een eerste date kunnen zenuwslopend zijn: je outfit kiezen, je favoriete shirt strijken, je haar krullen, en oh ja, je zou ook nog je benen scheren. Je bent zenuwachtig voor die eerste ontmoeting , en je weet dat een voorbereid man er twee waard is. Uit onderzoek van dating platform Meetic blijkt inderdaad dat drie op de vijf Vlamingen net voor een eerste nog enkele voorbereidingen treft. Dit zijn de belangrijkste.

Het hoogseizoen van online daten draait op volle toeren. Als single ben je vlot in de weer om een geweldige match te vinden en plots klikt het met iemand. Leuk! Tot de dag zelf komt. Dan slaan de zenuwen toe. Wat als die klik er niet is in real life? Wat als het gesprek constant stilvalt? Om de stress te bedaren, scrol je misschien weleens op voorhand door zijn/haar social media kanalen of jog je nog snel even de zenuwen weg. Maar welke voorbereidingen treft de Vlaming nu eigenlijk echt nog nét voor ze vertrekken naar hun eerste date ?

1. Gespreksonderwerpen zoeken

Niet genoeg gespreksstof hebben tijdens een date is een angst van meer dan de helft van de Vlamingen. Dat staat bovenaan op nummer 1 in de lijst van onzekerheden tijdens het daten. Het vallen van stiltes is vaak de grote boosdoener. Maar onze singles bereiden zich hier wel goed op voor. Zo geeft een kwart aan dat voor ze binnenstappen in het restaurant een lijstje hebben gemaakt in hun hoofd met onderwerpen om over te praten. Sommige singles raadplegen zelfs het internet voor leuke gespreksonderwerpen of schuimen de socialmediakanalen van hun match af (35%). Vooral vrouwen (44%) kijken ter voorbereiding van de date naar hun Instagram en Facebook tegenover mannen (26%).

2. Dress to impress

Snel nog je haren krullen, je schoenen poetsen of je benen scheren voor je vertrekt : ook die voorbereidingen treffen onze singles. Het onderzoek van Meetic toont aan dat Vlamingen er piekfijn willen uitzien voor ze het huis verlaten. Vooral vrouwen vinden dat belangrijk. Het is trouwens niet verrassend dat de Vlaming er onberispelijk wil uitzien, want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 44% van de Vlamingen zich onzeker voelt over zijn/haar uiterlijk tijdens een date.

3. Kompas bovenhalen

Een andere voorbereiding die singles treffen nét voor ze op date gaan, is het grondig bekijken van de locatie. Meer dan een kwart van de datende Vlamingen zoekt de locatie van de date op voorhand op, omdat ze willen weten of er nog andere leuke plekken in de buurt zijn om iets te doen. Je weet maar nooit of de bar tegenvalt, of dat je later nog elders naartoe wil. Zo heb je altijd een back-up plan klaar en kan je je helemaal focussen op je leuke date.

4. Moed indrinken

Sommige singles zijn enorm zenuwachtig nét voor de date en drinken misschien een beetje moed in om zich meer zelfzeker te voelen. Deze voorbereiding is wel een beetje tricky. De helft van de Vlamingen geeft namelijk aan dat aangeschoten zijn op een date een no-go is. Vrouwen hebben hier voornamelijk problemen mee, want 43% van hen vindt het vervelend dat hun date meer dan één of twee glazen drinkt. 36% van de singles drinkt zelfs helemaal geen alcohol tijdens een date, want zo kunnen ze hun match leren kennen zoals die echt is.