Deze muziek luisteren we het liefst tijdens de seks

Muziek doet wat met een mens. Het juiste deuntje kan ervoor zorgen dat we zin hebben om te dansen of om te wenen. Om mensen te zien of om alleen te zijn. Om na te denken of om ons uit te leven. Enkele muzieknoten zeggen vaak meer dan woorden, zoveel is zeker. En ook tijdens een intieme of onstuimige vrijpartij kan een achtergrondmuziekje wonderen doen.