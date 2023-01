Deze sterrenbeelden hebben het vaakst zin in seks

De ene kan niet wachten tot de volgende vrijpartij terwijl de andere het rustig laat komen wanneer het komt. Maar dat verschil in libido zou weleens in de sterren geschreven kunnen staan. Sommige sterrenbeelden zijn immers ‘lichter ontvlambaar’ dan andere, zo lezen we in Flair.

Maagd (geboren tussen 23 augustus en 22 september)

Een goed voorbeeld daarvan is Maagd. Er is bij dit sterrenbeeld immers weinig nodig om in de juiste sfeer te komen. Een massage of een kus in de nek: lang zal het niet duren vooraleer het bed in kraakmodus gaat. Maagden zijn heel perfectionistisch en dat manifesteert zich ook onder de lakens. Ze verwachten dan ook dat hun partner het beste van zichzelf geeft, maar die krijgt het dan ook dubbel en dik terug.

Ram (geboren tussen 21 maart en 20 april)

Rammen draaien niet graag rond de pot en gaan ook in bed meteen op hun doel af. Het leven is immers al kort genoeg en dus moet er op elk geschikt moment volop geleefd worden. Lees: korte, maar krachtige seks, wanneer het kan. En dat ‘krachtige’ mag je gerust als wat ruigere seks opvatten, want het dierlijke instinct durft bij een Ram al eens naar boven te komen.

Schorpioen (geboren tussen 23 oktober en 21 november)

Eén brok passie. Dat is de Schorpioen, die zich geen leven kan inbeelden zonder seks. Schorpioenen zijn vurig en gepassioneerd van aard en dat vertaalt zich ook in een gigantisch vuurwerk in bed. De partner van een Schorpioen zal zich nooit vervelen in bed, al kan het soms wel een beetje te veel van het goede zijn.