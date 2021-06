Vroeg uit de veren of nachtraaf? Je slaapritme maakt je gevoelig voor depressie

Vorige week verschenen nieuwe onderzoeksresultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Molecular Psychiatry. Voor dit grootschalig slaaponderzoek droegen maar liefst 85.000 proefpersonen een apparaatje aan hun pols dat hun slaapritme resgistreerde.

De onderzoekers vergeleken de slaapinformatie met het mentale welzijn van de deelnemers. Ze ontdekten dat mensen met een onregelmatig slaapcyclus meer kans hebben op depressie, angsten en minder gevoel voor welzijn. «Het probleem zit hem in het feit dat avondmensen leven in de wereld van de ochtendmens. Dit leidt tot verstoring van hun biologische ritme», vertelt slaapspecialist Kristen Knutson, docent neurologie en preventieve geneeskunde aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine, tegen CNN.

Ook volgens onderzoeker Jessica Tyrrell, van de University of Exeter Medical School in Engeland, leidt het tegenwerken van de biologische klok eerder tot depressie. «Een goed voorbeeld zijn mensen die ploegendiensten doen», vertelt Tyrrell. «Deze mensen hebben meer kans op depressie en een lager welzijn.» Knutson legt uit dat ochtendmensen ook minder vaak last hebben van een onregelmatig slaapritme.

Gebrek aan zonlicht Daarnaast vertelt Tyrell dat ochtendmensen minder lijden onder de ‘sociale jetlag’. Deze term is afgeleid van de gewone jetlag die we ervaren als we door tijdzones vliegen. Alleen heeft de sociale jetlag te maken met ons slaapritme en het sociale leven. De sociale jetlag gaat over «het biologische ritme van een individu en de dagelijkse tijdsindeling door sociale beperkingen», legt ze uit. Ochtendmensen ervaren deze beperkingen dus een stuk minder.