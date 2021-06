Dankzij deze zes tips slaap je toch goed bij warm weer

Verlucht je slaapkamer ‘s morgens of ‘s avonds

Je kamer dagelijks verluchten is belangrijk. Bij warm weer doe je dit best ‘s morgens of ‘s avonds want dan is het buiten koeler. Zet de ramen van je slaapkamer niet open tussen 12u en 18u, want dan is de zon het warmst. Bij hete temperaturen is er meestal geen fris windje en zorgt de lucht buiten niet voor verluchting, de warmte zal zich net naar binnen verplaatsen.

Verwissel je donsdeken Ik zou ervan maken: Een donsdeken gebruik je tijdens de winter en is nu eenmaal niet geschikt voor warme zomerse temperaturen.Vervang je donsdeken dus door eentje van katoen, dat is lekker fris. Of je kan ook gewoon zonder laken slapen.

Neem voor je gaat slapen een koude douche Ga voor je in je bed kruipt nog even in de douche. Zet het op een koud standje, zo koelt je lichaam sneller af waardoor je rapper in slaap valt. Neem geen ijskoude douche want je moet het vol kunnen houden zodat je lichaam goed verfrist wordt.