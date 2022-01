Vroedvrouw geeft elf afkolvingstips om moeders te steunen op World Breast Pumping Day

Borstvoeding geven kan soms overweldigend zijn. Ouders die ervoor kiezen te kolven als onderdeel van hun borstvoedingsverhaal, of zelfs exclusief kolven, voelen zich niet altijd gesteund. Daarom vieren we op 27 januari World Breast Pumping Day: het uitgelezen moment om de tijd, energie en toewijding die kolven vergt, te erkennen én te vieren. Vroedvrouw Elke Notebaert geeft elf tips om kolven vlotter te laten verlopen.

Moeders die kolven, steken dagelijks een serieus tandje bij om hun kind van verse moedermelk te voorzien. World Breast Pumping Day moedigt kolvende ouders aan om trots te zijn op wat ze bereikten, ook al ligt dat niet altijd in lijn met eigen verwachtingen of met wat anderen bereikten. Het delen van verhalen is daarom een belangrijk onderdeel van het normaliseren van afkolven en het geven van moedermelk.

11 tips van een vroedvrouw

1 op 10 Belgische kinderen geniet langer dan zes maanden van de voordelen van borstvoeding. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Kind en Gezin. Naar aanleiding van World Breast Pumping Day deelt femtech merk Elvie tips van vroedvrouw Elke Notebaert (Vroedvrouwenpraktijk De Wolk) om dat aantal op te krikken.

Veel jonge moeders stoppen met borstvoeden eens ze terug aan de slag gaan. Voor sommige vrouwen betekent kolven dat ze hun borstvoedingsverhaal wat langer kunnen rekken. «Kolven vergt een grote toewijding, daarom is het belangrijk om moeders die ervoor kiezen te kolven, te steunen en concrete tips mee te geven», aldus vroedvrouw Elke Notebaert van Vroedvrouwenpraktijk De Wolk.

1.Schaf een goede kolf aan

Baby’s drinken in twee fasen: eerst zuigen ze snel en licht om de toeschietreflex te stimuleren en de melk te laten stromen. Daarna gaan ze over op een langzamer en dieper zuigritme – om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk melk te krijgen. Een elektrische kolf moet precies doen wat een baby doet tijdens het drinken. Let er dus op dat je een twee-fasische kolf koopt. Zo hoef je niet zelf de druk te regelen en komt alles automatisch op gang.

2. Enkel of dubbelzijdig?

Ben je van plan om één à twee keer per dag te kolven, dan volstaat een enkelzijdige elektrische kolf. Ga je twee keer of meer per dag kolven, wil je kolven om je productie op gang te brengen of heb je een meerling? Kies dan voor een dubbelzijdige elektrische kolf zoals Elvie Double Pump.

3. Wanneer starten?

Idealiter start je zo’n 3 à 4 weken na je bevalling met afkolven. Dan zit je melkproductie nog in de ‘opstartfase’ en kolf je gemakkelijker een voorraad bij elkaar.

4. Melkvraag en aanbod

Om een voorraad te kunnen aanleggen, ga je eerst de productie licht boosten. Met één (extra) kolfmoment per dag, drijf je de ‘melkvraag’ een beetje op. Dit doe je best op het moment dat je borsten het volst aanvoelen. Bij de ochtendvoeding kan je bijvoorbeeld één borst aanbieden aan je baby en tegelijkertijd de andere afkolven. Dat kan makkelijk en handsfree. Zo kan je tijdens het voeden en kolven een theetje drinken of het ‘bakje’ van de televisie nemen (ook belangrijk!).

5. Voorraad aanleggen

Een andere manier om zonder moeite een voorraad aan te leggen is met behulp van de Elvie Curve en de Elvie Catch. Die eerste kolft via natuurlijke zuigkracht zachtjes als je melk toeschiet, de tweede vangt lekkende melk op. Het is op die manier mogelijk om steeds kleine hoeveelheden af te kolven tijdens het voeden en zo een voeding bij elkaar te sparen.

6. Laat je niet ontmoedigen

We zijn allemaal uniek. Sommigen onder ons kolven erg makkelijk en hebben zo’n grote melkopbrengst dat ze makkelijk een tweede kind kunnen voeden. Anderen hebben wat meer moeite. Hou er sowieso rekening mee dat je lichaam zo’n 2 à 3 dagen nodig heeft om zich aan te passen aan je nieuwe kolfritme. Laat je de eerste paar keer dat je een kolf gebruikt dus niet ontmoedigen: je zal niet onmiddellijk grote hoeveelheden kolven. De hoeveelheid afgekolfde melk zegt overigens niets over de hoeveelheid die een baby aan de borst drinkt.

7. Durf experimenteren

Bezorgt het kolven jou na ongeveer een week niet de gehoopte ‘opbrengst’, dan is het misschien een idee om het (in overleg met je vroedvrouw) eens over een andere boeg te gooien. Kies het moment uit waarvan je weet ‘dàn laat mijn baby meestal een beetje langer tussen twee voedingen’. Kolf dan, een uur na de voeding, één kant – gedurende 10 à 15 minuten. Is je baby klaar voor de volgende voeding? Start met de niet-gekolfde borst (de volste dus!). Let op: doe dit niet te vaak om geen overproductie te krijgen, dat is nu ook niet de bedoeling.

8. Start op tijd

Die kostbare afgekolfde melk moet natuurlijk ook aan je baby gevoed worden. Baby’s die pas rond de leeftijd van acht weken voor het eerst een flesje aangeboden krijgen, durven dat al eens te weigeren. Daarom is het een goed idee om (in overleg met je vroedvrouw) toch al vroeger eens een flesje afgekolfde melk aan te bieden.

9. Chillax

Zorg dat je tijd en de rust hebt om te kolven. Als je ontspannen bent komt je melkproductie beter op gang. Kolf je onder stress? Daar komen helaas niet veel melkdruppels van.

10. Stimuleer het kolven

Moet je kolven wanneer baby niet in de buurt is? Een filmpje van je baby die drinkt of schattig brabbelt, doet wonderen voor je toeschietreflex. Ook ‘natte warmte’ op je borst doet wonderen, net zoals een warm borstschild. Door deze trucjes toe te passen verhinder je de aanmaak van het stresshormoon cortisol en komt in de plaats oxytocine vrij, het liefdeshormoon dat je melkklieren stimuleert melk te laten toeschieten.

11. Melkbadje

Let op: verse moedermelk kan je maximum 6u op kamertemperatuur bewaren. Moedermelk die gedurende lange tijd bij kamertemperatuur bewaard is, mag je niet meer aan je baby geven om te drinken, maar kan je bijvoorbeeld wel bij het badwater doen. Moedermelk heeft niet alleen een helende werking, maar is ook verzachtend voor de huid.