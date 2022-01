VIVA LAS VULVA’S. Dankzij deze kit maak je een kunstwerkje van je woeha

Het vrouwelijk lichaam is al lang een geliefd onderwerp in de kunst, maar een realistische afbeelding liet lang op zich wachten. Vrouwen werden afgebeeld in zogenaamde ‘perfecte’ proporties - wat die op dat moment ook waren - en voor echte details was er amper ruimte. Tegenwoordig komt daar steeds meer verandering in, een verandering die grotendeels te danken is aan het grotere aandeel vrouwelijke artiesten.