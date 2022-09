Viva vitamines! Deze vitamines loodsen je door de herfst

Bye bye aperootjes en barbecues. Hello gezonde eetgewoonten! Of je nu terug op de schoolbanken zit of op je bureaustoel, de start van de herfst is het ideale moment om vitamines te tanken en een voorraadje aan te leggen voor de winter. Maar welke vitamines kies je best in deze tijd van het jaar? En waar vind je die?

Vitamine A

Vitamine A (betacaroteen) is essentieel voor een optimale werking van ons immuunsysteem, en dus voor het voorkomen en blokkeren van infecties. Bovendien houdt het onze slijmvliezen gezond, de eerste verdedigingslinie tegen virussen. Vitamine A is een erg efficiënt oxidant en helpt cellen en weefsels te vernieuwen. Het draagt ook bij aan een goed gezichtsvermogen.

Vitamine A komt voor in dierlijke producten (vlees, vis, eieren, kaas...), zoete aardappelen en bepaalde oranje (wortelen, abrikozen, mango's...) en groene (spinazie, peterselie...) fruit en groenten. Wist je trouwens dat een vette stof de opname van vitamine A bevordert?

Vitamine C

Vitamine C is het antiviruswapen bij uitstek dat ons lichaam nodig heeft in de winter! Het voorkomt ziektes en versterkt het immuunsysteem. Met zijn sterke antioxidantkracht voorkomt het celveroudering. Het geeft ook een energieboost.

Deze vitamine kan niet door het lichaam worden opgeslagen. Lees: om gezond te zijn, is een dagelijkse inname essentieel (vandaar de beroemde regel van vijf stuks fruit en groenten per dag, de voornaamste bronnen van vitamine C). Om de opname van vitamine C te optimaliseren, kan je deze voedingsmiddelen best rauw eten.

Vitamine D

Vitamine D wordt niet voor niets de «vitamine van de zon» genoemd. De belangrijkste natuurlijke bron van vitamine D is immers blootstelling aan de zon. In de herfst en winter moet je dit dus compenseren via je voeding. Vitamine D helpt tegen vermoeidheid en boost je humeur, maar is ook een effectief wapen tegen luchtweginfecties.

Vitamine B12

Naast de voordelen voor ons hele lichaam (vorming van rode bloedcellen, celdeling...) is vitamine B12 ook heel goed voor onze hersenen. Het balanceert en beschermt ons zenuwstelsel en boost onze hersenactiviteit.

Andere toppers

Om je immuunsysteem te versterken, moet je niet alleen vitaminen maar ook mineralen en voedingsstoffen inslaan. Vooral ijzer, dat een efficiënt middel tegen vermoeidheid is. En voor het werk of je studies kan een korte magnesiumkuur nuttig zijn. Magnesium verbetert de concentratie en bestrijdt stress en herfstblues!

Drie seizoensrecepten voor een vitamineboost

HERFSTSAP

Het is volop appelseizoen. Met dit originele recept kan je de klassieker van het ontbijt of vieruurtje wat pimpen. Boost verzekerd! Gewoon schillen, snijden en in een sapcentrifuge of blender doen. Wat heb je nodig? Twee appels, een peer, 20 gram verse gember en 25 gram verse kurkuma. Je kan er ook wat honing of citroensap aan toevoegen.

SALADE VAN PREI EN CITRUSVRUCHTEN

De zomer mag dan wel voorbij zijn, soms heb je gewoon zin in een frisse maaltijd. Dit is de ideale salade om vitamines in te slaan. Was en hak vier preien fijn. Schil en snijd een grote roze pompelmoes en een sinaasappel. Maak een vinaigrette met olijf- of hazelnootolie en citroensap (geel of groen, afhankelijk van je voorkeur). Meng alles en bestrooi met grof geplette cashewnoten en gojibessen.

PALAK PANEER

Spinazie zit vol vitaminen, mineralen, eiwitten en ijzer. Geen inspiratie om de gezonde groente te bereiden? Dit recept neemt je mee op reis: palak paneer, een Indiase vegetarische specialiteit die kaas (paneer) en spinazie combineert. Fruit een ui in olie. Maak ondertussen een puree van gember, knoflook en specerijen (komijn, koriander, kurkuma, garam masala en chili als je dat lekker vindt). Doe in een pan, samen met 10 cl water. Zodra het water verdampt is, voeg je twee in kleine stukjes gesneden tomaten toe. Laat ongeveer tien minuten koken op een laag vuurtje. Voeg tot slot 600 gram gehakte spinazie toe en kook nog 10 tot 15 minuten. Voeg op het einde een beetje yoghurt of room toe. Bak intussen je paneer in een pan. Meng alles en serveer heet! Voor de smaak of het gemak kan je de Indiase kaas vervangen door halloumi of tofu. Houd het knapperig aan de buitenkant en zacht vanbinnen.