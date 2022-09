Hoe ga je om met liefdesverdriet? Een expert geeft tips

Nu het vallen van de bladeren steeds meer in de lucht hangt, lijkt ook de tijd van break-ups en ander liefdesverdriet met rasse schreden te naderen. Hoe help je iemand die in die diepe zwarte put van pijn en verdriet verzeild is geraakt? Want iedereen heeft het al eens meegemaakt, en iedereen zal het nog wel eens meemaken: liefdesverdriet is een van de pijnlijkste emoties die er is.

Hoe help je iemand met liefdesverdriet? Het is geen gemakkelijke vraag, en dus is er geen eenduidig antwoord op. Maar psychologe en experte in liefdesverdriet Hester Schaart heeft enkele handige tips klaar. «Tijdens liefdesverdriet ervaar je veel verschillende negatieve emoties zoals angst, onzekerheid en stress. Daarnaast kunnen ook lichamelijke klachten optreden als slapeloosheid, meer of minder eetlust en het niet kunnen concentreren. Het is eigenlijk een stevig rouwproces.»

Ruimte. De eerste stap is vaak ‘ruimte geven’. Geef de persoon met liefdesverdriet de kans om diens verhaal te doen, en stel dus open vragen. «Laat je eigen mening over de ex en de relatie achterwege», adviseert Schaart. Ook dooddoeners zoals «hij was toch een sukkel» of «ze was het niet waard» houd je best nog even voor jezelf. Geef iemand de ruimte om zijn eigen verhaal te delen.

Hoe kan ik helpen?

Ondersteuning. Blijf ook nog even weg uit het oplossingsdenken. Vaak hebben mensen met liefdesverdriet helemaal geen boodschap aan een oplossing, omdat die altijd minderwaardig zal zijn aan wat ze missen. Vraag naar dat laatste. Wat gaan ze missen? Waar doet het het meeste zeer? En hoe kan jij helpen?

Vaak begint die persoon ook te romantiseren over de relatie, al is daar in het echt niets romantisch aan. «Dit is puur een verslavingstechniek van ons brein. Het zorgt ervoor dat we alleen de leuke dingen onthouden en de vervelende momenten vergeten. Waardoor het lijkt alsof de relatie alleen maar geweldig was.» Op deze momenten mag je al eens wat weerwerk bieden, door bijvoorbeeld al eens naar de minder leuke kanten te polsen. Pas op: doe dit nog steeds met open vragen. Jouw mening is hier niet van belang.

Blokkeer alles

Geen sociale media. «Stel, je ziet dat je ex vrolijk aan het dansen is, terwijl jij moedeloos in bed ligt, dan versterkt dat alleen maar het gevoel van afwijzing. Misschien voelt je ex zich ook wel rot, maar dat zie je niet op sociale media», vertelt Schaart nuchter. Daarom is er maar één advies: blijf ervan weg. Blokkeer alles, dat is de enige manier.

Liefdesverdriet is geen fase waar je omheen kunt dansen, maar een zwarte tunnel waar je gewoon door moet kruipen. En dat lukt ook, op jouw tempo. Maar met de hulp van een goede vriend of vriendin, en deze tips, geraak je misschien al een heel stuk verder.