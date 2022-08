Vijf gouden regels om goede deals te scoren op Vinted

1. Durf véél afdingen

Als het erop aankomt is Vinted niet zo anders dan de gemiddelde tweedehandsmarkt in je straat. Net zoals op een brocante moet je goed de items doorploegen tot je iets boeiend vindt. En helaas durft de aanbieder de prijs van dat interessante stuk weleens te hoog leggen. Gedraag je dus ook alsof je op een markt bent en ding af. Via de knop ‘bericht sturen’ kan je een bod doen. Durf een stuk onder de vraagprijs te gaan (zeker als het product in kwestie al enkele maanden online staat). Als je het goed doet, belandt de uiteindelijk prijs ergens in het midden tussen jouw lage bod en de oorspronkelijke prijs.

2. Zoek een paar keer

Stel je vindt een mooi groen jurkje van jouw lievelingsmerk op Vinted. De prijs ligt op vijftien euro. Dat is doenbaar, maar misschien nog iets te hoog. Doorzoek daarom met behulp van de juiste filters voor alle zekerheid nog eens Vinted voor je de aankoop doet. Met de filters ‘groen’, ‘jurk’ en ‘merknaam’ vind je vaak diezelfde jurk opnieuw, en met een beetje geluk, aan een lagere prijs.

3. Check TikTok & blogs

Trends keren altijd terug. De huidige collecties van H&M en ZARA grijpen bijvoorbeeld zonder verpinken terug naar de ninetiesmode van lage heupbroeken en strakke topjes. Veel Vinted-gebruikers zoeken daarom op de zoekterm ‘nineties’. Gevolg: de prijzen van die items schieten de hoogte in. Verschillen bloggers en TikTokkers maken er hun levenswerk van om op zoek te gaan naar minder bekende merken uit de nineties. Als je vervolgens op die merken zoekt, kom je al vaker uit bij vrouwen die hun oude kleerkast uitgekuist hebben en stuks wegdoen aan 2 tot 5 euro. Het is dus zeker de moeite om te rade te gaan bij de zogenaamde Vinted-bloggers als je geld wil besparen.

4. Lees de reviews

Een no-brainer, maar al te vaak vergeten. Een goede prijs, betekent niet noodzakelijk een goede deal. Je bent niets met de aankoop van een Prada-jurk aan 20 euro, als de verkoper jou een slechte replica opstuurt. Of erger: niets opstuurt. Lees daarom altijd de reviews van vorige gebruikers om zeker te zijn dat je geen geld over de brug smijt. Zijn er nog geen reviews, maar wil je toch het risico wagen? Controleer dan zeker de verkoopsvoorwaarden om gedekt te zijn bij eventuele miskopen.

5. Koop in bundel

Veel verkopers bieden korting aan als je meer dan één stuk koopt bij hen. Die kortingen lopen vaak op tot 20%. Ook als er geen korting aangeboden wordt, loont het nog steeds de moeite om het account van je verkoper te doorlopen. Je bespaart nog steeds verzendkosten als je bij één koper drie T-shirts koopt, in plaats van bij drie verkopers één T-shirt.