Verlof van collega’s zorgt voor stress: 4 op 10 werknemers ervaren extra werkdruk

Vakantie voor de één, betekent vaak extra werk voor de ander. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen (41%) zeggen meer werk te hebben tijdens het verlof van (directe) collega’s. Voor de ruime helft (54%) blijft de hoeveelheid werk gelijk, terwijl zo’n 5% het net rustiger aan kan doen wanneer hun collega’s vakantie hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox en Protime, marktleider in onder meer tijdregistratie, bij 1.000 Vlaamse bedienden.

Velen ervaren de zomerperiode als rustiger, maar dat geldt niet voor iedereen. Wanneer (directe) collega’s met verlof zijn, ervaart 41% zelfs meer werkdruk. 6% geeft aan het in die periode veel drukker te hebben dan gewoonlijk. De oorzaak? Te veel collega’s die tegelijkertijd met vakantie zijn (44%), bijkomend werk waar je te weinig van afweet (32%), of geen goede overdracht van de taken (22%).

Uren bijhouden

«Meer inzicht van leidinggevenden in de (te veel) gewerkte tijd van hun teams, kan de thuisblijvers veel stress besparen», klinkt het bij Protime. «Net zoals een hartslagmeter ons erop attent maakt wanneer we iets te intensief aan het sporten zijn, kunnen ook online registratietools een alarmbel doen afgaan bij leidinggevenden. Zij kunnen dan, als goede coaches, hun personeelsplanning tijdig bijsturen bij een te hoge werkdruk én er zo voor zorgen dat de werkdruk in drukke vakantieperiodes doenbaar blijft voor de achterblijvende collega’s.»