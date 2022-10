Van wintersport tot zonnen aan de Rode Zee: Vlaming geeft weer meer uit aan herfstvakantie

Nu oktober aangebroken is, kunnen we opnieuw volop uitkijken naar de herfstvakantie. Dat heeft ook Sunweb opgemerkt in zijn boekingen. Volgens hen worden deze zomer bijzonder veel reizen geboekt richting de Canarische Eilanden (met name Tenerife en Gran Canaria), Egypte en Kreta. De trend van de corona-aangestuurde ‘ revenge travel ’ lijkt zich ook verder te zetten: de Vlaamse vakantieganger geeft ruim 23% meer geld uit aan reizen ten opzichte van 2019 . Zo spendeert de Vlaming gemiddeld 940 euro per persoon aan zijn vakantieplannen.

«Ook al is de zomer pas net op zijn einde gelopen, toch kunnen wij uit onze snel toenemende boekingen voor de herfstvakanties opmaken dat veel mensen alweer uitkijken naar de volgende vakantie. Met name de Canaren zijn razend populair, maar ook Egypte en Griekenland zijn als zonzekere bestemming heel erg in trek bij de Vlaming », klinkt het bij Sunweb.

Wintersport wordt 10% duurder

Ook de Vlaamse wintersporter is aan het boeken geslagen. Sunweb ziet de boekingen in deze periode heel hard groeien. Het huidige niveau van de boekingen ligt op weekbasis hoger dan een jaar geleden, wat tot nu toe het beste wintersportseizoen ooit was. Opnieuw is Frankrijk de topbestemming voor de Vlaamse ski- en snowboardliefhebber.

De impact van de toenemende inflatie en daar bijbehorende prijsstijgingen zal ook wintersporters niet ontgaan. Voor het komende wintersportseizoen verwacht Sunweb prijsstijgingen tot wel tien procent. Deze uitgaven zijn grotendeels te verklaren door de toenemende inflatie en daarbij behorende prijsstijgingen, maar voor de komende wintersportvakantie zien we ook dat er duurdere accommodaties worden geboekt. Uit de boekingscijfers blijkt dat de Vlaming gemiddeld 6% meer uitgeeft aan zijn wintersportvakantie dan vorig jaar.