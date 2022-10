De zes beste restaurants voor World Taco Day

Vandaag vieren we World Taco Day. Taco’s, en de volledige Mexicaanse keuken bij uitbreiding, winnen de laatste jaren enorm aan populariteit. Takeaway.com zocht de populairste adresjes voor Mexicaanse gerechten uit: van taco’s tot enchilada's of een heerlijke burrito.

Brussel: Ancho

Bij Ancho vind je vers bereide Mexicaanse streetfood: burritos, taco’s, nacho’s maar ook cocktails en mocktails. Ga je voor de ‘Chili party’ dan kies je een heerlijke chili con of sin carne.

Tip: bestel een porte dirty nacho’s met chili con carne, pico de gallo, cheddar, guacamole en roasted cheddar. Ideaal zowel als apero of als tv-snack. Yum! Good to know: ze hebben drie verschillende vestigingen in Brussel (Elsene, St-Gillis en Woluwe).

Brussel: Los Charros

Bij Los Charros vind je authentieke Mexicaanse taco's, guacamole, quesadillas en meer! Ook voor traditioneel Mexicaans dessert ben je hier aan het juiste adres: smul van een heerlijke pastel tres leches: een sponscake gedrenkt in drie soorten melk: geëvaporeerde melk, gecondenseerde melk en volle melk. Niet twijfelen!

Antwerpen : Pick & Mex

Dé place to be voor mexican comfort food. Hier stel je zelf je burrito, taco of plato samen. Eerst kies je een filling (kip, rund, chili con carne of veggie), dan vul je deze aan met toppings naar keuze (witte of volkoren rijst, groentjes naar keuze en extra’s zoals mais, jalapeños, ..) en werk je af met je favoriete saus (salsa verde, salsa hot of room). Keuzestress? Ga dan voor één van hun suggesties.

Gent: Holy Guacamoly Burrito shop

In dit Mexicaanse restaurant willen ze tonen dat fast food niet altijd gelijk is aan ongezond en ze werken daarom bijvoorbeeld steevast met verse producten. Naast taco’s vind je hier een ruim aanbod aan verschillende soorten nacho’s, burritos en zelfs salad bowls. Ze hebben ook een vestiging in Antwerpen.

Leuven: The Vexican

The Vexican biedt een vegetarische optie voor Mexicaanse straatkeuken. Ze hebben bovendien ook veganistische opties van al hun gerechten Hier bestel je bijvoorbeeld de vexican quesadilla con batat met zoete aardappel en geitenkaas, met als side dish nachos en guacamole. Smullen!

Leuven: El Sombrero

El Sombrero is het oudste Mexicaanse restaurant in Leuven. Extra pluspunten want hier hebben ze ook voldoende vegetarische opties en je kan zelf kiezen hoe pikant je je gerecht wil. Kies je de burrito machacha dan ga je voor grote tarwetortilla gevuld met gekruid rundergehakt, chorizo en kaas, overgoten met salsa roja, zure room, bruine bonen en slaatjes.