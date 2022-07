Vakantie valt in het water: waterpeil van Ourthe voorlopig te laag om te kajakken

Het waterpeil van de Ourthe is momenteel te laag om in goede omstandigheden te kajakken. Daarom hebben verschillende verhuurbedrijven beslist om hun kajaks voorlopig op het droge te houden.

Ardenne Aventures uit La Roche-en-Ardenne biedt sinds begin deze week geen afvaart van de Ourthe per kajak meer aan. «De omstandigheden zijn niet goed genoeg om te kajakken», aldus verantwoordelijke Manu Goldshmidt. «De mensen moeten te vaak uit hun boot stappen. Het materiaal geraakt beschadigd, men beschadigt de natuur en de klanten zijn niet tevreden.»

Ook Brandsport uit La Roche-en-Ardenne heeft beslist om voorlopig geen kajakdiensten aan te bieden. «Er is niet genoeg water, de mensen moeten zigzaggen tussen de stenen. Dat is niet meer comfortabel», zegt medewerkster Fabienne Huytbrechts.

Toegelaten, maar niet tevreden

De Ourthe is woensdag nochtans groen op de website van het Waals gewest met de bevaarbare waterlopen. «Kajakken is nog steeds toegelaten, maar ik bied het niet meer aan want de mensen zijn ontevreden. Je moet zeker tien keer uit je kajak stappen in de 12 kilometer tussen Hotton en Noiseux», aldus kajakverhuurder Christophe Ankaert uit Hotton.