DIT land vraagt maar liefst 200 dollar entree voor bezoekje

Bhutan opent in september na meer dan twee jaar voor het eerst zijn deuren voor toeristen, maar doet dat wel tegen een kost. Het kleine land in het Himalayagebergte voert een toeristentax van 200 dollar per toerist per nacht in. Dat doen ze vanuit ecologische en economische overwegingen.

Bhutan heeft vele toeristische troeven: het ligt pal in het Himalayagebergte, vol prachtige landschappen en vergezichten, én heeft een unieke en authentieke boeddhistische cultuur. Alleen is het al sinds maart 2020 verboden om het land als toerist te bezoeken, naar aanleiding van de pandemie.

Dat zorgde ervoor dat hun coronacijfers al bij al meevielen: van de 800.000 inwoners raakten slechts 60.000 besmet met COVID-19 en overleden 21 mensen. Tegelijk verloor het land wel een aanzienlijke inkomstenbron: toerisme. Toerisme stelt zo’n 50.000 mensen tewerk in Bhutan en brengt gemiddeld ongeveer 84 miljoen dollar in het laatje. Dat is een aanzienlijke hap van het budget, in een land met een economie ter waarde van 3 miljard dollar.

Voetafdruk

Vanaf 23 september zijn toeristen opnieuw welkom in het land, maar iedere toerist zal wel 200 dollar per nacht moeten betalen. Voor de pandemie was dat slechts 65 dollar. Met de inkomsten van de toeristentax wil de Bhutanese overheid de koolstofimpact van toeristen compenseren. Ook zou er meer geïnvesteerd zijn in hotels, gidsen, tours, en chauffeurs.

Foto Zoonar

«Dankzij COVID-19 hebben we de resetknop kunnen induwen en onze sector kunnen herdenken. We hebben gekeken naar hoe de toeristische sector het best gestructureerd en georganiseerd kon worden, terwijl we ook onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden», zegt Tandi Doriji, de minister van Buitenlandse Zaken van Bhutan, in een statement.