Op vakantie? Met deze 10 tips bescherm je je woning tegen inbrekers

Met de zomermaanden in zicht tellen we massaal af naar die langverwachte vakantie. Al laten heel wat Belgen hun huis niet met een veilig gevoel achter, als ze op reis of vakantie vertrekken. Wij delen daarom tien simpele leefgewoontes waarmee je inbrekers afschrikt en je woning optimaal beschermt.

Een professionele alarminstallatie schrikt inbrekers af. Maar ook met deze simpele leefgewoontes kom je al een heel eind om je woning te beschermen:

1. Sluit altijd goed alle ramen en deuren. Laat je ramen ook niet op kiepstand staan.

2. Snoei grote planten en heggen bij je ramen, zodat je huis goed zichtbaar is voor buren en voorbijgangers.

3. Verstop geen sleutel onder de deurmat, in de bloempot… en zorg dat je sleutels van buitenaf niet zichtbaar zijn. Hang er zeker geen label aan, zoals ‘garage’ of ‘tuinhuis’.

4. Laat geen waardevolle voorwerpen (smartphone, laptop, tablet…) in het zicht van voorbijgangers.

5. Geef je woning een bewoonde indruk. Vraag je buren om de brievenbus leeg te maken. Laat familie de rolluiken of gordijnen openen en sluiten. Laat wat speelgoed rondslingeren of een koffiekopje op tafel staan.

6. Schakel je vaste lijn door naar je mobiele telefoon, zodat het eindeloze gerinkel niet verraadt dat er niemand thuis is.

7. Laat overdag geen (portiek)licht branden, dat is een soort ‘weggevertje’ dat je niet thuis bent. Programmeer lampen om automatisch aan en uit te gaan. Of kies voor verlichting die je op afstand kan bedienen of die geactiveerd wordt door beweging.

8. Vermeld nooit op sociale netwerken dat je op vakantie vertrekt. Plaats ook niet te veel vakantiefoto’s.

9. Berg materiaal op dat inbrekers van pas zou kunnen komen, zoals een ladder of tuingereedschap. Ook grote, stevige vuilnisbakken zijn een handig opstapje. Zet ze uit het zicht of zet ze vast achter slot en grendel.

10. Laat je caravan of volgeladen auto niet dagen voor je vertrekt op je oprit of voor de woning staan.

Twee seizoenen zijn erg in trek bij inbrekers, weet Verisure, Europees marktleider in alarmsystemen met monitoring: de winter, vooral de maand december in de periode rond de feestdagen, en de zomer, als veel mensen op vakantie vertrekken en hun woning achterlaten. In tegenstelling tot wat je zou denken, vinden de meeste inbraken overdag plaats, met een sterke piek tussen 18 en 20 uur. ’s Nachts is er ook een lichte toename van inbraken, tussen 2 en 3 uur. Tussen 7 en 10 uur ’s morgens zijn inbrekers het minst actief. Ook zaterdag en zondag zijn geen populaire dagen. Dinsdag en donderdag daarentegen staan met stip op 1 bij inbrekers.