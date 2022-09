UGent lanceert samen met VUB & UAntwerpen 71 nieuwe opleidingen: «Wij willen iedereen de kans geven om levenslang bij te leren»

De Universiteit Gent (UGent), de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) lanceren 71 nieuwe de micro-credentials: academische opleidingstrajecten rond een bepaald thema waarvoor je een internationaal erkend getuigschrift en credits kan behalen. Het doel? Levenslang leren zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk maken in België én daarbuiten, met oog op de actuele noden van bedrijven én de maatschappij. Eén van de micro-credentials die je bijvoorbeeld kan volgen aan de UGent gaat over fake news. «Mensen worden ermee om de oren geslagen, maar tegelijkertijd is er ook heel veel onduidelijk.»

In de zomer van 2021 sloegen UGent, VUB en UA de handen in elkaar met een alliantie voor levenslang leren en lanceerden Nova Academy. Onder het motto ‘Bringing learning to life’ werd Nova Academy op poten gezet: een online verzameling van alle gemeenschappelijke opleidingen, lezingen en studiedagen die je kan volgen als bij- of nascholing bij de drie universiteiten. Het gaat zowel over eenmalige initiatieven en korte modules als langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatopleidingen.

Voor ieder wat wils

Nu wordt het aanbod van Nova Academy uitgebreid met tientallen nieuwe micro-credentials. Deze academische opleidingstrajecten, die al sterk ingeburgerd zijn in het buitenland, spitsen zich toe op één specifiek thema. Micro-credentials kunnen één semester tot één jaar duren en omvatten enkele studiepunten. Met deze nieuwe opleidingstrajecten focussen de universiteiten niet alleen op mensen die al jaren aan het werk zijn, maar ook op iedereen die zijn blik wil verruimen. De grootste troef van micro-credentials is de internationale allure ervan: micro-credentials zijn internationaal bekend én erkend en kunnen een groot voordeel zijn op je cv. Van ‘Oekraïne: geschiedenis, taal, identiteit’ tot ‘Ecodesign’: er is voor ieder wat wils.

Actuele noden van de maatschappij

De lancering van micro-credentials kadert tevens in een breder verhaal van 'lifelong education', om mensen op een meer flexibele manier (bij) te scholen en aan de vraag in de bedrijfswereld te voldoen. De aangeboden micro-credentials zijn geboren uit een analyse van de huidige maatschappij: de vragen die universiteiten ontvangen, vanuit bedrijven maar ook personen, werden omgezet naar opleidingen waar nood aan is. Niet voor iedereen is het volgen van een langere opleiding mogelijk, een micro-credential laat toe om op een flexibele manier bij te leren. In de toekomst is het de absolute doelstelling om nog sterker met bedrijven samen te werken, om te kijken welke competenties nu nog ontbreken bij (potentiële) werknemers.

Interpreteren en controleren

Professor Sarah van Leuven (UGent, Academy for Political and Social Sciences) neemt de micro-credential Actuele Aspecten van de Journalistiek voor haar rekening. In deze micro-credential vestigt zij de aandacht op Fake News: «Het is een thema dat heel sterk leeft in het publieke debat: mensen worden ermee om de oren geslagen, maar tegelijkertijd is er ook heel veel onduidelijk. Wat is fake news? Hoe kan je verdachte uitspraken die te mooi klinken om waar te zijn of polariserend zijn controleren? En hoe kan je als journalist op een goede manier verslag uitbrengen van fake news?»

Met de micro-credential Actuele Aspecten van de Journalistiek wil UGent helderheid scheppen en ervoor zorgen dat zowel journalisten als burgers de skills creëren om op een kritische manier met fake news om te gaan. «Een eerste en belangrijke doelgroep voor deze micro-credential zijn uiteraard de journalisten die worstelen met foutieve of verdachte informatie en daarmee aan de slag willen gaan. In de praktijk zullen ze na het volgen van de micro-credential een goede methode op zak hebben om systematisch fact checks uit te voeren en te rapporteren», aldus professor Van Leuven. «Maar we richten ons ook op een breder publiek van mensen dat zich vragen stelt bij wat voor informatie en nieuws er allemaal circuleert, zowel in de klassieke nieuwsmedia als op sociale media. Als bepaalde organisaties of politici boude uitspraken doen, kan het voor de burger zeer nuttig zijn om te weten hoe je zulke uitspraken kan interpreteren en controleren.»

Aan de hand van verschillende lesmethoden worden de vaardigheden aangeleerd. «Deelnemers mogen zich verwachten aan hoor- en gastcolleges – zowel van academici als personen met praktijkkennis, maar we gaan ook effectief aan de slag», verduidelijkt Van Leuven. «We gaan op zoek naar verdachte uitspraken en voeren met behulp van een stappenplan de factcheck uit. De opleiding duurt een semester.»

«Durf denken»

Bovengenoemde micro-credential is maar één van de vele nieuwe opleidingen die je kunt volgen, maar is meteen een schoolvoorbeeld van hoe de nieuwe opleidingen inspelen op actuele noden van de maatschappij. Zo zeggen ook de rectoren van de universiteiten. «Na jaren op de schoolbanken, waarna de grote stap naar het professionele leven volgt, ligt de eerste fase van onze opleiding achter ons. We moedigen iedereen aan om ook tijdens de professionele loopbaan, en eigenlijk zelfs een leven lang, bij te leren», zegt UGent-rector Rik Van de Walle. «De alliantie tussen de UGent, VUB en UAntwerpen heeft als belangrijkste doel iedereen de kans te geven levenslang (bij) te leren door een uitgebreid en actueel scala aan opleidingen aan te bieden. Samen willen we ‘Durf denken’, sinds jaar en dag het motto van de UGent, doortrekken tot ver na de klassieke studententijd.»

«Bij het uitwerken van de micro-credentials houden we rekening met de noden van het werkveld», vult Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen, aan. “Het gaat hier niet om vrijblijvende bijscholingen, maar om opleidingen die een meerwaarde bieden voor de professionele carrière van mensen. In de toekomst zal het aanbod nog uitgebreid worden. Dat zullen we ook doen in samenwerking met het werkveld.» Of, zoals VUB-rector Jan Danckaert het kort en bondig samenvat: «Life Long Learning = Educationⁿ»