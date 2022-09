ON THE MOVE. Katten en stations, dat is grote liefde

Een kat als stationschef, als arbeider of als reiziger, in elke uithoek van de wereld vind je wel verhalen over katten in stations en treinen. Metro heeft er enkele verzameld.

Tama, de stationschefkat

Tama is de bekendste spoorwegkat ter wereld. De driekleurige poes kreeg in Japan de eretitel van stationschef. Het verhaal speelt zich af in Kishigawa, in de westelijke provincie Wakayama. Omdat er amper nog reizigers opstapten, werd de laatste menselijke werknemer van dit kleine station ontslagen. De kleine zwerfkat Tama voelde zich daar echter in haar element en ze besloot om over het gebouw en de weinige reizigers te waken. Het station werd haar thuis. Nadat ze de mascotte van het station was geworden, klom ze verder op de ladder tot ze benoemd werd tot stationschef. Als werknemer van de plaatselijke spoorwegmaatschappij kreeg Tama zelfs een medaillon en een kepie in haar maat. Jarenlang trokken reizigers en toeristen speciaal naar Kishigawa om Tama te ontmoeten. In die mate zelfs dat de kat die verlieslatende spoorlijn veranderde in een populaire toeristische attractie. In 2007 maakten 55.000 mensen gebruik van de lijn in de hoop een glimp van Tama op te vangen. Een studie wees uit dat Tama alleen al door haar aanwezigheid 7,9 miljoen euro in de plaatselijke economie pompte. Ze stierf in juni 2015, op 16-jarige leeftijd. Ze werd begraven in het station Kishi, in aanwezigheid van enkele duizenden mensen.

Felix, de jachtkat

Dichter bij huis, in Engeland, zijn er ook twee katten stationsmascottes geworden. In het station van Huddersfield kent elke reiziger Felix. Sinds 2011 neemt hij er de taak op zich om op knaagdieren en duiven te jagen. In 2016 kreeg hij zelfs promotie en werd hij benoemd tot ‘Senior Pest Controller’. Elf jaar nadat hij in Huddersfield aankwam, woont Felix er nog steeds. Hij heeft intussen het gezelschap gekregen van een andere kat: Bolt. Samen hebben ze zelfs een eigen Facebook-pagina (@FelixandBoltHuddersfieldStationCats), met 150.000 volgers.

Felix - Ph. Facebook

Dirt, de spoorkat

Als er nog een kat is die graag stations, trainen en loodsen heeft, dan is het wel Dirt. Het minste wat je van dat dier kunt zeggen, is dat ze haar naam niet gestolen heeft. Van nature kan Dirt prat gaan op een mooie wit-rode vacht, maar meestal merk je daar niets van omdat ze onder het stof en vuil zit. Haar voorkeur gaat uit naar oude treinen. Sinds ze een kleine kitten was, hangt ze in de Amerikaanse staat Nevada rond in een oud treinstation dat vandaag dienstdoet als museum. Ze brengt haar dagen door tussen oude stoomtreinen in het gezelschap van een bende enthousiastelingen. Je kunt haar dagelijkse doen en laten volgen op Instagram (@nevada_northern_railway). Het account telt zowat 25.000 volgers.

Reizende katten

Naast de katten die hard werk verrichten in de stations en op de sporen heb je ook katten die liever rondreizen. Het gebeurt wel vaker dat treinbestuurders of passagiers aan boord een miauwende, spinnende of grommende verstekeling vinden. Sommige katten maken er zelfs een gewoonte van. Begin 2019 postte een pendelaar in Duitsland een foto van een kat die rustig ligt te slapen op een treinbank. Het dier was opgestapt in het station van Herrenberg en stapte weer uit in Stuttgart, een half uur daarvandaan. Zijn eigenaar is hem daar komen ophalen in een spoorwegdepot, waar hij tijdelijk was ondergebracht. Soms kunnen onze poezelige vrienden echter ook voor problemen zorgen. Vorig jaar veroorzaakte een kat in het station Euston, in het noorden van Londen, meer dan twee en een half uur vertraging omdat hij op het dak van een Eurostar-trein was geklommen en daar niet meer af wilde. Uiteindelijk konden de passagiers niets anders dan weer uitstappen en een andere trein nemen. «Gelukkig heeft deze kat haar nieuwsgierigheid niet met haar leven betaald», vertelde de stationschef van Euston achteraf aan de BBC. «We zijn blij dat ze haar negen levens nog allemaal heeft.»

Ph. Network Rail