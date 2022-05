TIPS & TRENDS. Vegan make-up, back to the nineties en kebab met een twist

Beauty

Vegan en inclusief

Ben je op zoek naar een make-uplijn die barst van kleur en zelfvertrouwen? Dan ben je bij April aan het juiste adres! Het beautymerk weigert in het gareel te lopen en experimenteert met honderden tinten en texturen. De nieuwe collectie telt maar liefst 138 (!) producten voor elke huidskleur en -type. April laat je dan ook zelf je (navulbare) kleurpalletten samenstellen. Bovendien zijn de producten vegan en heel lief voor je portefeuille.

Verkrijgbaar bij April en Di

Foto’s April

Fashion

Bring back the nineties

In aanloop naar de zomer en festivals brengt Saucony de nineties terug. Het sneakermerk haalt de Shadow 5000 uit zijn archieven, een klassieker uit de jaren 90. De sneaker werd oorspronkelijk in 1989 gelanceerd als een loopschoen, maar keert nu terug als hippe eyecather. Dankzij het comfortabele design en het uitgesproken kleurenpallet brengt deze sneaker je overal naartoe!

Vanaf 140 euro

Foto Saucony

Travel

Voulez-vous coucher avec moi?

Wie droomt er niet van een romantische nacht in de Moulin Rouge? In samenwerking met Airbnb opent het beroemde cabaret drie nachten de deuren voor enkele gelukkigen: op 13, 20 en 27 juni. Drie data, niet meer, niet minder. Voor de gelegenheid wordt er een kamer in de molen ingericht door een interieurontwerper en een historicus, kwestie van helemaal ondergedompeld te worden in de leefwereld van kunstenaar en bohémien Toulouse Lautrec. De overnachting zal slechts een luttele euro kosten, maar het is een kwestie van snel zijn. Reservaties openen op 17 mei om 19 uur op de website van Airbnb, en wie eerst komt, eerst maalt. Zet dus zeker een herinnering in je smartphone en bedenk alvast wie je graag zou meenemen op dit toch wel zeer romantische uitje. En vergeet niet te oefenen op de Elephant Love Medley...

Airbnb.be

Food

Culinaire kebab

Na de upgrade van het pakje friet, de pizza en de hamburger, krijgt nu ook de kebab zijn culinaire broertje. Bij KWAT in Antwerpen eet je een kebab met een twist. Je (roze) broodje wordt gevuld met pulled chicken, falafel of tonijnsteak, en afgewerkt met verse groenten. Vergeet de ongezellige omgeving van de gemiddelde kebabzaak. Hier vertoef je in een hip en urban kader. Smakelijk!

Kwat.be Hoogstraat 45, 2000 Antwerpen