TIPS & TRENDS. Pannenkoeken, facials en ecologische shampoo

FASHION

Een likje natuurverf

Het Duitse circulaire kledingmerk ARMEDANGELS heeft met haar 'Dyed by Nature'-collectie letterlijk de natuur in de verf gezet. De capsulecollectie is namelijk gekleurd met drie volledig natuurlijke verftinten gemaakt uit afval van de landbouw en kruidenteelt zoals rode biet (Natural Indigo en Natural Dusty Rose) en zaagpalm (Natural Forest). Door te verven met natuurlijke pigmenten bespaart ARMEDANGELS fors op water en energie. Mijn favoriet? De knusse sjaal waarvan ik dit najaar geen afscheid meer wil nemen!

Vanaf 29,90 euro

Te koop bij o.a. JUTTU en Supergoods

BEAUTY

We are green

Foto R.V.

April, de nieuwe naam van cosmeticawinkel Planet Parfum, lanceert haar nieuw concept ‘We are green’. Onder die noemer focust April op natuurlijke producten. Je vindt er voortaan onder andere parfums zonder alcohol met minstens 85% natuurlijke ingrediënten en een ecologische verpakking. Verder promoot de cosmeticagigant hervulbare flesjes en de producten van Guerlain die opkomen voor het welzijn van bijen. Kortom, April gooit het voortaan over een groene boeg.

april-beauty.com

Bye botox, hello Superboost

Foto R.V.

Droom je van een jongere huid, maar wil je niet onder het mes of met botoxspuiten aan de slag? Dan is de Superboost misschien wel iets voor jou. Deze nieuwe facial gebruikt elektrostimulatie die de zenuwbanen tussen de huid en ons brein weer activeert. Je brein doet dan eigenlijk dienst als fitnesscoach die je gelaatsspieren en je slapper wordende huid aanmoedigt om fit te blijven. Waar botox je gelaat eigenlijk verlamt, maakt Superboost je spieren sterker dan ooit. Na de behandeling lijkt het alsof je gezicht op bootcamp is geweest, en dat zonder pijn.

Je kan de behandeling (150 euro) o.a. boeken bij Emilie Skin & Nail Care in Keerbergen.

Meer info op emilieheusen.be

Geef je haar een boost

In het najaar wordt ons haar vaker broos en heeft het de neiging om af te breken. Om fragiel haar te redden, heeft MÊME COSMETICS een reinigende en versterkende verzorging voor de haarvezels uitgebracht. Het product werd speciaal ontwikkeld voor teruggroeiend haar na een kankerbehandeling, want het bevat geen gesulfateerde tensiden, parabenen of siliconen zodat ook de meest broze lokken beschermd zijn.

19,45 euro

FOOD

Pauze met pannenkoeken

In het rozige decor van lunchbar Poz” vergeet je het gure weer buiten. Omgeven door tropische bloemen waan je je op een zonnig eiland, terwijl je smult van toast of een stapel pannenkoeken. Heerlijk zoet met appeltjes en karamel of lekker hartig met ei en spek? Kiezen was nog nooit zo moeilijk!

Defacqzstraat 92, 1060 Sint-Gillis