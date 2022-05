TikTok verslaafd? Deze wedstrijd daagt je uit om drie maanden zonder te doen

Om daar verandering in te brengen, organiseert de Amerikaanse juwelier Shane Company een opvallende wedstrijd. Wie erin slaagt om drie maanden komaf te maken met z’n TikTok-verslaving, maakt namelijk kans op 1.000 dollar wedstrijdgeld.

Spelregels

Klinkt goed, maar uiteraard zijn er wel een aantal spelregels. Zo moet je aan de hand van gebruikersdata kunnen aantonen dat er sprake is van een zekere verslaving, al wordt er niet gesproken van een minimaal aantal uren. Verder moet je gedurende die drie maanden je zielenroerselen neerpennen. Hoe ervaar je de detox? Is het echt zo moeilijk als je dacht? En hoe spendeer je je ‘extra’ uren? Jammer genoeg kunnen alleen inwoners van de Verenigde Staten deelnemen aan de wedstrijd dus voor de overgrote meerderheid onder ons is het wachten op een andere afkickwedstrijd. Al kan je natuurlijk altijd het heft in eigen handen nemen en spontaan je verslaving aanpakken.