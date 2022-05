Te veel aan het scrollen? Dit zijn de zes symptomen van een TikTok-verslaving

Het algoritme van TikTok is berucht vanwege zijn verslavende kenmerken. Het algoritme slaagt er namelijk als geen enkele andere app in om videocontent op jouw maat te verschaffen. Over tijd heeft de app, met 1 miljard gebruikers wereldwijd, al enkele ingrepen gedaan om ervoor te zorgen dat gebruikers niet te veel in een bubbel terechtkomen. Maar volgens een nieuwe studie is een TikTok-verslaving wel degelijk een reëel probleem. Wetenschappers identificeerden zes hoofdsymptomen.

Van Facebook en Instagram is al vaak onderzocht geweest in hoeverre ze verslavingsgedrag in de hand werken. Bij TikTok is dat een pak minder het geval. Daarom ging de University of Trinidad en Tobago op onderzoek uit. Ze analyseerden daarvoor data van 354 studenten, waarvan 173 TikTok-gebruikers en 313-Facebookgebruikers.

Obsessief

Om de mogelijke verslaving te meten, maakten ze gebruiken van de ‘Bergen Facebook Addiction Scale’, maar pasten ze die toe op TikTok. Bij de Facebook Addiction Scale waren de criteria: obsessieve gedachten over Facebook, de neiging voelen om Facebook meer en meer te gebruiken, Facebook gebruiken om persoonlijke problemen te vergeten, proberen te minderen met Facebook maar zonder succes, en Facebook zo veel gebruiken dat het een negatieve impact heeft op je (school)werk. In deze studie werd de term ‘Facebook’ simpelweg vervangen door ‘TikTok’.

Ondanks de gelijkenissen tussen het verslavingsgedrag tussen Facebook en TikTok, benadrukt de studie wel dat er nog steeds een verschil is tussen de manier waarop gebruikers verslaafd geraken aan een van beide apps. Een gebruiker kan dus op het ene platform geen problematisch gedrag vertonen en op het andere wel.

Gevaar

De meerderheid (68.2%) van de gebruikers werden geklasseerd onder de ‘geen risico’-groep op vlak van TikTok-verslaving, 25.4% liepen een «laag risico» op verslaving en 6.4% toonde wel risicogedrag.

«Hoewel de meeste gebruikers de app op een niet-problematische manier lijken te gebruiken, toont de studie aan dat het risico bestaat dat gebruikers de app te veel gebruiken en dat op een problematische manier en dat TikTok geassocieerd kan worden met verslavingsachtig gedrag dat mogelijk een negatieve impact heeft op het dagelijkse leven van wie aan de verslaving lijdt», vertelde hoofdonderzoeker Troy Smith aan PsyPost.

TikTok reageert

Smith waarschuwt in Psypost vooral voor één erg duidelijk signaal van verslaving: als een gebruiker nerveus, geïrriteerd, angstig of droevig wordt als hij of zij geen toegang heeft tot de app, moeten alarmbellen afgaan.

TikTok reageerde op het onderzoek met een statement, waarin ze benadrukken dat ze «zich richten op het ondersteunen van het welzijn van onze gemeenschap, zodat zij zich in controle voelen over hun TikTok-ervaring. We ondernemen verschillende stappen, zoals in-feed herinneringen om pauzes te nemen van de app en het beperken van pushmeldingen voor jongere gebruikers.»