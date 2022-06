SUNKISSED. Menstrueren en je alsnog amuseren

Met de zomer voor de deur wordt het stilaan tijd om na te denken over je planning voor de komende maanden. Muziekliefhebbers is het vast niet ontgaan, maar ook dit jaar staat er heel wat moois op de festivalplanning – zowel in binnen- als in buitenland. Dat betekent dat we binnenkort weer dagenlang kunnen feesten, dansen, luidkeels meebrullen en de tijd compleet vergeten. Maar wat nu als je tijdens zo’n festival je maandstonden krijgt? Menstrueren op een plaats waar je amper toegang hebt tot propere toiletten, daar zit toch niemand op te wachten?

Klopt. Slechts weinigen onder ons zitten te wachten op hun maandstonden, laat staan wanneer je op het punt staat om de hele dag je zorgen weg te dansen én te zingen. Gelukkig bestaan er een heleboel manieren om je menstruatie festivalproof te maken. Een voorbereid mens is er twee waard, dus wij delen met plezier enkele van onze tips met jou!

Menstruatieproof outfit

Festivals zijn dé gelegenheid bij uitstek waarbij je helemaal los kan gaan met je looks. Of je nu gaat voor een zeemeerminoutfit, een punkplunje of gekleurde lokken: het kan allemaal. Sterker nog, hoe gekker, hoe beter. De meesten onder ons staan dus wel even stil bij hun kledingkeuze van de dag en als je je maandstonden hebt, is er niets mis mee om daar rekening mee te houden. Pas je kledij indien nodig aan zodat je je helemaal lekker in je vel voelt. Misschien vermijd jij liever lichte kleuren, misschien kies je voor je meest comfortabele tenue of misschien trek je onder je outfit graag menstruatieondergoed aan om het zekere voor het onzekere te nemen. Doe vooral waar jij je goed bij voelt.

Eigen toiletpapier

Het is niet bepaald een goed bewaard geheim en als je het ons vraagt misschien wel één van de smerigste kantjes van het festivalleven. Toiletpapier is schaars en het gebeurt maar al te vaak dat je een plasje (of zelfs meer) moet doen zonder de mogelijkheid om je achteraf een beetje op te frissen. Zeker wanneer je menstrueert is dat desastreus, dus bereid je daarop voor en neem zelf toiletpapier mee. Natuurlijk kan je om het even welke rol meegrissen van thuis, maar je kan de situatie nog aangenamer maken voor jezelf. Elk beetje luxe is welkom, dus kies eventueel voor een extra zacht toiletpapier of voorzie vochtige doekjes om jezelf indien gewenst even te wassen.

Wekker zetten

Laten we eerlijk zijn, op festivals durft een mens weleens de tijd te vergeten. Je danst je te pletter, je drinkt wat en voor je het weet zijn er uren verstreken. Niet zo handig tijdens je maandstonden, want de kans op doorlekken is groter én als je je tampon te lang laat zitten, verhoogt het risico op het toxischeshocksyndroom. Maak je leven dus een beetje makkelijker door om de zoveel uur (afhankelijk van de intensiteit van je maandstonden) een wekker te zetten die je eraan herinnert even naar het toilet te gaan. Goed om te weten: een tampon moet je minimaal om de acht uur vervangen.

Pijnstillers en hittepleisters

Misschien ben jij één van de gelukkigen die geen last heeft van je maandstonden, maar voor velen onder ons is de tijd van de maand ook fysiek geen pretje. Buikklachten, rugpijn, migraine... Het zijn allemaal veelvoorkomende bijwerkingen van je menstruatie en soms wordt die pijn gewoon ondraaglijk. Zorg er dus, ook op een festival, altijd voor dat je een pijnstillend middeltje bijhebt. Overdrijf uiteraard niet en probeer ook de combinatie met alcohol te vermijden. Een alternatief zijn hittepleisters: makkelijker om mee te nemen dan een warmwaterkruik en de perfecte manier om je krampen in intensiteit te doen afnemen.