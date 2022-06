SUNKISSED. Feesten op het strand van Zeebrugge

Op donderdag 16 juni trekt Graspop met luide (zeg maar loeiharde) trom het zomerfestivalseizoen editie 2022 op gang. Een dag later volgt meteen al Live Is Live, een nagelnieuw evenement op het strand van Zeebrugge.

Dit jaar wringt nog een nieuweling zich in de overvolle agenda van Belgische zomerfestivals. De naam? Live Is Live. De speeltuin? Het strand van Zeebrugge. Het programma? Uitgesproken rock!

Live Is Live komt uit de koker van de Belgische arm van (de oorspronkelijk Duitse) concertorganisator FKP Scorpio. Jan Digneffe, hoofd van FKP Scorpio België, en zijn team hebben er alles aan gedaan om met deze eerste editie meteen hun stempel te drukken. Daarvoor heeft Jan een beroep gedaan op zijn netwerk en praktische ervaring. Hij is tegenwoordig tenslotte de Belgische agent van Ed Sheeran en James Blunt, hij was 15 jaar in dienst bij Live Nation, en hij werkte in het verleden samen met onder meer Rock Werchter en Pukkelpop. Kan tellen qua adelbrieven.

Met Live Is Live wou hij iets creëren dat zich van de concurrentie zou onderscheiden. Min of meer. «Wat festivals betreft, denk ik niet dat je het warm water nog opnieuw kunt uitvinden», legt Jan Digneffe uit. «Ik ben in mijn leven zo’n 25 keer naar Werchter en Pukkelpop geweest, en dat gaf me het idee om een festival te bouwen met minder groepen op de affiche. Het grote voordeel is dat je dan niet van het ene podium naar het andere hoeft te rennen en tussen de concerten door de tijd kunt nemen om met je vrienden te kletsen. We willen ook genoeg ruimte scheppen om rustig rond te wandelen, lekker te eten en op het gemak iets te drinken. We vinden comfort heel belangrijk. Dat werd het uitgangspunt voor Live Is Live.»

Comfort boven alles

Dat comfort vertaalt zich bijvoorbeeld ook in een tribune met zitplaatsen. Daar moet je iets meer voor betalen (25 euro), maar volgens de organisator is er veel vraag naar. De zitjes, waarvan er maar een beperkt aantal beschikbaar zijn, gaan als warme broodjes over de toonbank. Er is trouwens ook nog een andere ‘upgrade’ mogelijk: voor 30 euro extra krijg je een gegarandeerd plekje in de eerste rijen voor het podium. «Die optie is echt voor de die-hard fans», verzekert de organisator ons. «Je hoeft het ook niet noodzakelijk te kopen om ervan te genieten. Je zal alle concerten sowieso goed kunnen zien, zonder dat je op 50 meter van het podium moet gaan staan.»

Om de festivalgangers een zo goed mogelijke ervaring te bezorgen, werkt Live Is Live samen met Best Kept Secret. Dat festival vindt al sinds 2013 plaats in Nederland en sleepte al talrijke prijzen in de wacht voor zijn catering. «Ik heb veel met hen gepraat, en ze gingen ermee akkoord om de handen in elkaar te slaan,» vertelt Digneffe. «Zij zullen zich met dat aspect van het festival bezighouden, het beste eten en drinken selecteren, en alles naar ons doorsturen.» Bezoekers met een beperkt budget hoeven zich echter geen zorgen te maken, Digneffe verzekert ons dat je ook gewoon frieten, hamburgers en bier zal kunnen kopen.

Drie dagen muziek

Een festival draait natuurlijk in de eerste plaats om de muziek. Live Is Live duurt drie dagen, en elke dag is gebouwd rond een headliner. Op de eerste dag, vrijdag 17 juni, is The National de grote trekpleister. Het wordt een unieke kans voor de fans om hen (nog eens) te zien, want dat concert van 1 uur en 45 minuten zal meteen ook het enige zijn dat de Amerikaanse band dit jaar geeft in de Benelux. Knappe stunt van het festival. Voordat The National het podium bestijgt, zullen nog twee andere grootheden van zich laten horen: dEUS en Wilco. Live Is Live wil een internationaal publiek aanspreken, maar zaterdag 18 juni heeft toch een meer Vlaams en Nederlands tintje, met groepen als Metejoor, Suzan & Freek, Anouk en Bazart. De slotdag, zondag 19 juni, zal dan weer eerder nostalgische zielen aanspreken, met concerten van Starsailor (herinner je hun grote hit ‘Four to the Floor’), Mika en Duran Duran.

Vakantiesfeer

Zoek vooral geen kampeerplaatsen op Live Is Live, want die zijn er niet. Het festival biedt ook enkel dagtickets te koop aan, geen passen voor de volle drie dagen. Je mag 69 euro rekenen voor de vrijdag en de zondag, en 59 euro voor de zaterdag. «We hebben echt geprobeerd om een vakantiesfeer te creëren», motiveert Jan die beslissing. Hij hoopt dat de festivalgangers van de gelegenheid zullen profiteren om een citytrip te maken naar Brugge of een van de kuststeden en daar dan ook een overnachting zullen boeken. De organisatoren zetten ook sterk in op zachte mobiliteit om het festivalterrein te bereiken. De kusttram stopt op amper 50 meter van de ingang (halte Zeebrugge-Strand). En wie toch met de auto wil komen, kan terecht op een speciale parking op 10 minuten stappen van het terrein.

De keuze van de organisatoren viel ook niet toevallig op het strand van Zeebrugge. Het was eerder al de locatie voor festivals als Beach Rock en We Can Dance. «Het is een magische plek», meent Digneffe. «Het strand is er zeer breed, en je vindt er alles wat je nodig hebt om een mooi festival te organiseren. We hebben dan ook geen twee keer moeten nadenken.»

Voor deze editie hoopt Live Is Live elke dag 15.000 bezoekers aan te trekken. «We zullen zien, maar ik ben optimistisch», besluit Digneffe. «De eerste reacties zijn zeer positief, en ik hoop dat we vertrokken zijn voor vele jaren.»