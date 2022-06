Deze 800 (!) artiesten komen naar Tomorrowland (video)

Nog minder dan 50 dagen alvorens Tomorrowland terugkeert naar het unieke en prachtige recreatiedomein van De Schorre. Hoog tijd om de line-up bekend te maken. Daarnaast onthult het festival ook een trailer voor de 16de editie van het iconische festival dat dit jaar in het teken staat van het thema ‘The Reflection of Love’.

Honderden internationaal gerenommeerde dj’s uit alle genres in de elektronische muziek zullen het beste van zichzelf geven tijdens de 3 festivalweekends, waaronder Above & Beyond, ACRAZE, Adam Beyer, Adriatique, Alan Walker, Alesso, Amelie Lens, Armin van Buuren, ARTBAT, Carola, Cellini, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, DJ Diesel, Eric Prydz presents HOLO, Fisher, Jana Vitiligo, Kungs, Lost Frequencies, Maceo Plex, Major Lazer Soundsystem, Mandidextrous, Marshmello, Martin Garrix, Moore Kismet, Netsky, Odssey, Paul Kalkbrenner, RayRay, Reinier Zonneveld, SHOUSE, Tale Of Us, Tinie Tempah, Vintage Culture en nog vele anderen.

Technokoningin

De Belgische technokoningin Charlotte de Witte zal op zaterdag 30 juli de eerste techno-act en eerste vrouwelijke dj ooit zijn die de iconische Mainstage mag afsluiten. B Jones, een aanstormend vrouwelijk dj- en producertalent uit Spanje, wordt de eerste Spaanse artiest in de geschiedenis die mag aantreden op de Tomorrowland Mainstage op 15 en 29 juli. Italiaans-Belgisch talent Cellini zal op 22 juli ook zijn debuut maken op de magische Mainstage. Daarnaast zal hij ook zijn eigen ‘Cellini & Friends’ stage cureren op het mythische CORE podium, verscholen in de betoverende bossen van Tomorrowland, met artiesten zoals Adriatique, Kevin De Vries, Konstanstin Sibold en Nicky Elisabeth.

Ontdek de volledige line-up en timetable hier.