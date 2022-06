SUNKISSED. Creëer het strandgevoel in je tuin

Misschien ben je zo iemand die het niet kan stellen zonder zee, zand en kokospalmen. Maar vanwege die verdomde pandemie neem je liever niet het risico om verre reizen te maken. De versoepeling van de reisbeperkingen hebben tot gevolg dat de stranden deze zomer waarschijnlijk tjokvol zullen zitten. Je hoeft daarom niet alle hoop te verliezen: dan haal je het strand toch gewoon naar jou toe? Dat is helemaal niet zo moeilijk: kies de juiste inrichting en je bent klaar!

Het strand

Eén element mag — uiteraard — niet ontbreken als je een strandgevoel wil scheppen: zand. Strooi er wat uit op je terras of in een specifiek hoekje van je tuin. Vergeet niet om in het laatste geval eerst een stuk geotextiel uit te spreiden om onkruidgroei te voorkomen. Je vindt die doeken normaal gezien in elke doe-het-zelfwinkel. Reken toch minstens 4 kilo zand per vierkante meter. Vraag aan een vriend om je te helpen met het transport. Als je kinderen hebt, voorzie je best een ‘zandbak’-zone die dieper is. Met hun schopjes, harkjes en emmertjes kunnen ze daar mooie kastelen bouwen.

Je kunt je strand afbakenen met hekwerkjes (ook wel ‘ganivelles’ genoemd), een soort opengewerkte afsluiting vervaardigd uit verschillende soorten hout. Het is niet alleen een fraai sierelement, het houdt ook nog eens dieren en hun onwelriekende behoeften weg van je strand. Als alternatief kun je ook gewoon bamboe zetten om een natuurlijke omheining te vormen. Een palm- of bananenboom maken qua natuur het plaatje compleet. Als je voor echte planten kiest, weet dan dat die heel slecht bestand zijn tegen de kou. Tijdens de winter zul je ze dus moeten afdekken.

Zet er vervolgens een kleurrijke ligstoel of twee bij, zonder de parasols of schaduwdoeken te vergeten die moeten verhinderen dat de zon je verbrandt. Tot slot voeg je er nog een zwembad aan toe, onmisbaar om het gevoel van de zee op te roepen. Als je een echt zwembad in de tuin hebt, moet je er wel aan denken dat je het zand niet te dicht bij de rand uitstrooit. Anders loop je het risico dat de waterfilters verstopt raken.

Accessoires en decoratie

Het neusje van de zalm zou zijn om ook nog een houten buitenbar met een strooien dak te installeren. Met een beetje handigheid (of vrienden die een schroevendraaier kunnen vasthouden) is dat zeker mogelijk. Een strand zonder cocktailbar is tenslotte niet echt een strand. Je kunt hem vervolgens opsmukken met een ananas of ander exotisch fruit, of met een kleine tuintafel.

Dit is ook het moment om al de schelpjes boven te halen die je de voorbije jaren tijdens de vakantie hebt verzameld. Je kunt die op het zand verspreiden of er halskettingen van maken. Leg ook mooie strandlakens op het zand of op de ligstoelen.

Als je naar het strand gaat, neem je vanzelfsprekend een leuke zwemband mee. Een flamingo, een eenhoorn, een donut, er is keuze genoeg. Verlies de praktische kant niet uit het oog en neem er één met een plaatsje waar je een (of meerdere) glas/glazen kunt zetten. Ben je sportief aangelegd — en beschik je over de nodige ruimte? Dan zal een beachvolley je veel fijne uurtjes bezorgen.

Nog een optie: een plekje voor cocooning. Veel heb je er niet voor nodig. Enkele oude lakens met bloemen- of junglemotieven en een handvol kussens volstaan. Met een paar houten pallets kun je bijvoorbeeld ook een terras bouwen. En als je er een beetje meer werk in wil steken, is het ook mogelijk om een buitendouche te installeren, bijvoorbeeld met bamboe.

Als het donker wordt, zullen lantaarns, kaarsen en lichtslingers je strand in een magische sfeer onderdompelen. Je vindt er tegen een redelijke prijs, maar je kunt evengoed zelf lampions in elkaar knutselen. Het vergt een beetje behendigheid maar er staan genoeg tutorials op YouTube die je op weg kunnen helpen.

Het enige wat dan nog ontbreekt, is wat Cubaanse of andere exotische muziek. Eén ding is zeker: met dit prachtige strand zit je deze zomer gegarandeerd nooit meer alleen in je tuin!