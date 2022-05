Dit zijn officieel de mooiste stranden van Europa

De zomer staat voor de deur en de temperaturen voelen al haast tropisch aan. Helaas is het voor de meesten onder ons nog geen tijd voor vakantie, maar dat betekent niet dat een mens niet alvast vooruit mag plannen en mag dromen. Hoog tijd dus om na te denken over waar je deze zomer graag naartoe wil en als het van ons afhangt is een strand de ideale manier om tot rust te komen.

Maar welk strand kies je dan? Alleen al in Europa is de keuze eindeloos. Je kan er natuurlijk voor kiezen om dichtbij huis te blijven en richting de Noordzee te trekken, maar het kan ook wat exotischer. Misschien reis je richting de Middellandse Zee, misschien richting de Atlantische Oceaan of waarom zou je het niet wat noordelijker gaan zoeken? Touroperator The Thinking Traveller ging aan de hand van Instagramposts na wat nu net de mooiste stranden van ons Europese continent zijn. Etretat in Frankrijk kwam als duidelijke winnaar uit de bus, dus je hoeft het echt niet zo ver te gaan zoeken!

Top vijftien mooiste stranden

1. Etretat, Frankrijk

2. Durdle Door Beach, Engeland

3. La Pelosa, Italië

4. Torre Lapillo, Italië

5. Navagio, Zakynthos, Griekenland

6. Cala Luna, Italië

7. Punta Prosciutto, Italië

8. La Concha, Spanje

9. Playa de Muro, Spanje

10. Porto Katsiki, Lefkada, Griekenland

11. Kynance Cove, Verenigd Koninkrijk

12. Myrtos Beach, Kefalonia, Griekenland

13. Cala Goloritzé, Italië

14. Playa de Alcúdia, Spanje

15. Torre Guaceto, Italië