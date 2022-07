Starbucks sluit vestigingen om «veiligheidsredenen», maar daar hebben werknemers twijfels over

In een video op Twitter zei Schultz dat Starbucks vestigingen sluit die «niet verlieslatend» zijn, als gevolg van een toename van veiligheidsgerelateerde problemen, zoals criminaliteit, dakloosheid en druggebruik in de toiletten. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het zestien vestigingen zou sluiten om veiligheidsredenen.

«Dit is nog maar het begin, er zullen er nog veel andere volgen», zei Schultz. «Het choqueert me dat de grootste bezorgdheid van onze retailpartners hun persoonlijke veiligheid is.»

Wraak

Maar werknemers die proberen om zich te organiseren in vakbonden, zeggen dat de sluitingen een manier zijn om vakbonden buiten het bedrijf te houden. Zo stemden twee vestigingen die moeten sluiten in Seattle voor vakbondsvertegenwoordiging, een in Portland moet in augustus stemmen, bericht het magazine In These Times. Werknemers van een vestiging in New York die zich verenigden in een vakbond, zeggen dat hun vestiging moet sluiten als wraak.

Starbucks heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Het bedrijf zegt dat het respect heeft voor het recht van werknemers om zich in vakbonden te verenigen en de arbeidswetgeving volgt.