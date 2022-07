Spanje lanceert campagne voor body positivity: «Alle lichamen zijn zomerlichamen»

Het ministerie voor Gelijkheid in Spanje heeft een opvallende campagne gelanceerd waarmee ze vrouwen wil aanmoedigen om zonder zorgen naar het strand te gaan. Alle lichaamstypes, van alle leeftijden en groottes, horen thuis op het strand, klinkt het. «De zomer is ook van ons.»

Het ministerie deelde de boodschap samen met beeld van vijf vrouwen op het strand. Iedere vrouw ziet er anders uit: er zijn verschillen in leeftijd, gewicht, en etniciteit. Een vrouw, die een borstamputatie onderging, staat topless op het strand. De lichamen hebben evenwel één ding gemeen, zegt het Ministerie: ze horen allemaal thuis op het strand. «De zomer is ook van ons», klinkt het in de campagne. «Geniet ervan waar je wilt, met wie je wilt, op eender welke manier.»

Antonia Morillas, die mee achter de campagne zit, deelde het beeld nogmaals op Twitter: «Diverse lichamen, vrij van genderstereotypen, nemen de publieke ruimte in. De zomer is er ook voor ons. Vrij, gelijk, en divers.»

Inclusief

Ook de Spaanse minister van Sociale rechten Ione Belarra ondersteunt de boodschap in een tweet: «Alle lichamen zijn zomerlichamen», schrijft ze. «Alle lichamen hebben bestaansrecht en we moeten genieten van het leven zoals we zijn, zonder schuld of schaamte. De zomer is er voor iedereen!»

Online krijgt de campagne alvast veel bijval. «Ik hou van deze inclusieve boodschap van het Spaanse Ministerie van Gelijkheid. Body shaming is schadelijk voor de waardigheid en het zelfvertrouwen van vrouwen. Bedankt Spanje, om machismo mee te helpen deconstrueren.» Andere Twitteraars schrijven «een prachtig initiatief» en «deze boodschap kan niet genoeg gedeeld worden.»