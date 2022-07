Florence Pugh zet «vulgaire mannen» op hun plek na kritiek op doorzichtige jurk: «Word volwassen»

De Britse actrice Florence Pugh (‘Little Women’, ‘Midsommar’) heeft op Instagram uitgehaald naar de mannen die online kritiek uitten op haar lichaam. De 26-jarige droeg afgelopen weekend een knalroze doorzichtige tule jurk van Valentino naar een haute couture-event in Rome. Achteraf stroomde de commentaar binnen, maar Pugh bijt terug: «Het is zorgwekkend hoe vulgair sommige mannen kunnen zijn.»

Pugh had aanvankelijk enkel een foto gepost van haar in de chique Valentino-jurk, waarin haar tepels zichtbaar zijn. In die foto alludeerde ze al op de ‘free the nipple’-beweging, een groep die de dubbele moraal rond tepels aan de kaak stelt. Op Instagram mogen foto’s van mannelijke tepels tenslotte online blijven staan, maar worden vrouwelijke tepels steevast gebannen. «Technisch gezien zijn ze bedekt?», plaatste ze bij de foto.

Vanuit alle hoeken kreeg ze positieve reacties op haar rodeloperlook. Helaas kreeg ze ook heel wat ongepaste commentaar van mannen. Pugh kroop in de pen, en zette hen via sociale media op hun plek. «Luister, ik wist dat als ik die ongelofelijke Valentino jurk zou dragen, ik sowieso commentaar zou krijgen. Negatief of positief: we wisten wat we aan het doen waren», schrijft ze. «Maar wat interessant om te zien is, is hoe gemakkelijk het is voor mannen om een vrouwelijk lichaam helemaal af te breken. Publiekelijk, trots, en zichtbaar voor iedereen. Jullie doen het zelf met jullie jobfuncties erbij, en werk e-mailadres in jullie bio..?»

Vulgaire mannen

«Het is niet de eerste keer en zeker niet de laatste keer dat een vrouw van een groep vreemden te horen krijgt wat mis is met haar lichaam. Maar het is zorgwekkend hoe vulgair sommigen van jullie mannen kunnen zijn», gaat ze verder.

«Jullie wilden me zo graag op een agressieve manier laten weten hoe teleurgesteld jullie waren door mijn ‘kleine tieten’, of hoe ik me zou moeten schamen erover. Waarom zijn jullie zo bang van borsten? Klein? Groot? Links? Rechts? Eentje? Geentje? Wat is jullie aangedaan dat jullie het zo fijn vinden om op zo’n luidruchtige manier van streek te geraken door de grootte van mijn borsten en lichaam?»

Body positivity

Pugh laat het alvast niet aan haar hart komen en voelt zich helemaal goed in haar lichaam. «Ik heb al lang vrede genomen met de aspecten van mijn lichamen die mij, mij maken. Ik ben gelukkig met al mijn ‘gebreken’ die ik niet kon aanzien toen ik veertien was.»

Ze zegt dat het hielp om op te groeien in een gezin met «sterke, machtige vrouwen met rondingen»: «We werden opgevoed om kracht te vinden in onze lichamen. Om luid te zijn over je comfortabel voelen. Het is altijd mijn missie geweest om in deze industrie ‘f*ck dit en f*ck dat’ te zeggen wanneer iemand van mij verwacht dat ik mijn lichaam transformeer tot iets dat volgens de publieke opinie knap of seksueel aantrekkelijk is.»

Free the nipple

Ze sluit haar bericht af met een krachtige boodschap: «Groei op. Respecteer vrouwen. Respecteer lichamen. Respecteer alle vrouwen. Respecteer mensen. Ik beloof dat het leven er zo een hoop gemakkelijker op zal worden.»

Daarna volgt nog de veelzeggende hashtag: #f*ckingfreethef*ckingnipple.