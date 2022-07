Brussel viert uitzonderlijk twee dagen lang 11 juli met optredens van Regi, #LikeMe en Raymond van het Groenewoud

De eerste dag van feestelijkheden staat in het teken van ‘Zicht op Zuid’. Zondag ligt de focus op enkele wijken in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. Bezoekers kunnen in deze gemeenten deelnemen aan wandelingen en fietstochten, performances in museum WIELS, een rondleiding in het stadion van Union Sint-Gillis, dansworkshops op het Bethlehemplein of een feest in openluchtzwembad Flow.

Rolschaatsen op disco

Na de opwarmer volgt maandag de Vlaamse feestdag en het traditionele programma van ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’. Op de Grote Markt starten vanaf 13 uur gegidste wandelingen en fietstochten, terwijl Radio 2 vanuit zijn studio op de markt de Bene Bene 100 uitzendt. In het Brusselse parlement is er een expo, een circusoptreden en een concert in het teken van de 100ste verjaardag van Toots Thielemans. Op het De Brouckèreplein staat een heuse retro rollerdiscobaan opgesteld.

#LikeMe, Raymond en Regi

Voor het echte feest en liveoptredens moet het publiek terugkeren naar de Grote Markt. De Ketnet-sensatie #LikeMe On Tour mag om 17.45 uur de jongsten verblijden, waarna Discobar AB om 19 uur knipoogt naar de recent overleden Arno. Om 20.30 uur sluit Raymond van het Groenewoud de Vlaamse feestdag af samen met het 75-koppige symfonisch orkest van Brussels Philharmonic.

Het Vlaams Parlement zet op 10 en 11 juli ook zijn deuren open voor het grote publiek. Het programma omvat een blik achter de parlementaire schermen, een begeleid bezoek aan de archiefbunkers, een interactieve tentoonstelling in het Bezoekerscentrum en een zoektocht op kindermaat doorheen het parlement. In de koninklijke wijk rond het Vlaams Parlement vindt ook een gegidste wandeling plaats. Radiozender Joe zorgt tijdens de tweedaagse voor de muziekanimatie en geeft op 10 juli een verrassingsconcert van Regi in het parlement zelf.