Bal National huldigt op 20 juli deze overleden volkshelden

Het Bal National en het Resto National zijn na twee jaar afwezigheid door corona terug om de nationale feestdag gepast te vieren op het Vossenplein in de Marollen in Brussel. Traditioneel zorgt het Bal National op woensdag 20 juli voor een groot feest, maar dit jaar worden ook drie overleden persoonlijkheden herdacht tijdens de concerten. Op donderdag 21 juli is het tijd om te genieten van een pot mosselen tijdens het Resto National.