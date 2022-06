Cinematek brengt op nationale feestdag hommage aan Arno met twee films

Het grote publiek kent Arno Hintjens voornamelijk als zanger. Hij zou zichzelf ook geen acteur noemen. Door zijn bekendheid kreeg hij elk jaar wel vijf tot tien filmscenario’s in de bus, maar die klasseerde hij bijna allemaal verticaal. Als zanger had hij het te druk met platen maken en optreden. Al liet hij zich toch af en toe verleiden tot een uitstapje naar het grote scherm.

Komma

Cinematek brengt de acteerprestaties van Arno op de nationale feestdag terug naar boven met twee films. In ‘Komma’, het langspeelfilmdebuut van de Brusselse cineaste Martine Doyen, vertolkt Arno zijn eerste hoofdrol. Hij speelt Peter De Wit, een mythomaan die de identiteit aanneemt van een dode Zweed. Hij ontvoert een vrouw met geheugenverlies en trekt met haar naar het ondergesneeuwde Beieren.

J’ai toujours rêvé d’être un gangster

De tweede film is ‘J’ai toujours rêvé d’être un gangster’ van regisseur Samuel Benchetrit. In een van de zwart-witsketches uit deze gangsterkomedie speelt Arno zichzelf en ontmoet in de toiletten van een baanrestaurant zijn Franse collega Alain Bashung.

Toy Story

Tot slot is Arno op 7 en 10 juli ook nog te horen, maar niet te zien in Cinematek. In de Vlaamse versie van de klassieker Toy Story is Arno namelijk al zingend in het Nederlands te horen.