RECEPT. Zo maak je pizza toast à la Hailey Baldwin

Pizza is hét comfort food bij uitstek van velen onder ons. Niets zo ontspannend als op een vrijdagavond pizza bestellen en vervolgens lekker wegzakken in de zetel voor een film of serie. Natuurlijk kan je ook zelf aan de slag gaan in de keuken en een pizza uit je mouw (of nou ja, oven) toveren, maar dat vergt wat meer tijd. Al zou Hailey Baldwin/Bieber weleens de gulden middenweg gevonden kunnen hebben.

In plaats van zich in het zweet te werken door deeg te maken, dat deeg te laten rijzen en vervolgens een echte pizza in elkaar te draaien, verkiest Hailey namelijk de pizza toast. Even lekker en een stuk sneller klaar als we haar mogen geloven. Ze deelde het recept op TikTok en intussen is het een ware hit. Wil je zelf aan de slag? Hierbij het recept.

Pizza toast

Benodigdheden

- Een sneetje (zuurdesem)brood

- Truffelolie of olijfolie

- Schijfjes tomaat

- Burrata

- Boter

- Zout

- Marinarasaus

- Citroensap

- Peper

- Oregano

- Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

1. Smeer je sneetje brood in met boter aan beide kanten.

2. Besprenkel met truffelolie of olijfolie.

3. Rooster het brood tot het lekker knapperig is.

4. Beleg met burrata en tomaat (laat eerst even marineren in olijfolie, citroensap en zout).

5. Verwarm de marinarasaus en sprenkel intussen nog wat truffelolie op je brood.

6. Grill de toast in de oven op 190°C.

7. Strooi, nadat het brood al even in de oven is geweest, wat Parmezaanse kaas op je toast en laat nog wat langer in de oven.

8. Smeer ten slotte de marinarasaus, wat geraspte kaas, oregano en peper op je toast en klaar!