Dit zijn de after sex cravings van de Belgen

Valentijn komt eraan en dat betekent: liefde, een vleugje romantiek en voor velen... stomende seks. Of het nu met je partner is of met een onenightstand, een partijtje rollebollen kan vermoeiend zijn. Dat is ook Deliveroo niet ontgaan en daarom ging de bezorgservice op onderzoek: wat zijn grootste after sex cravings van de Belgen?

Uit een onderzoek met 1.000 personen blijkt dat de Belg na de seks het vaakst wil slapen, knuffelen of douchen. Toch is er ook meer dan een kwart van de Belgen (27%) die snakt naar iets lekkers na de seks. En daar zijn verschillende redenen voor! Voor één vijfde van die groep zou een lekkere snack hen troost bieden na minder goede seks, terwijl 1 op 3 van die groep gelooft dat een after sex snack voor een sterkere band met hun bedpartner zou zorgen.

Dank u wetenschap

Er is zelfs een wetenschappelijke verklaring voor wie na de seks honger heeft. In eerste instantie zou je denken dat je honger krijgt door de vele calorieën die je verbrandt tijdens de geslachtsgemeenschap, maar daarvoor verbrand je te weinig calorieën. De drang naar een snack is echter te danken aan de veranderingen in de geslachtshormonen. Tijdens de seks treedt het sympathetisch zenuwstelsel in werking, waardoor je gaat transpireren en een snellere hartslag en ademhaling krijgt. Zodra de daad voorbij is, treedt ons parasympathetisch zenuwstelsel in werking. Om niet in wetenschappelijke taal te hoeven spreken: je wordt moe, je krijgt honger en dus heb je nood aan een after sex snack.

Let's talk about (after) sex

Wat onze culinaire keuzes betreft na de seks houden de Belgen het redelijk klassiek. 30% grijpt eerst en vooral naar een glas water om de dorst te lessen, maar voor 27% van de Belgen mag het wat meer zijn. Zij kiezen voor een energiedrankje als opkikker, voor een zoete snack zoals een (boter)koek of snoepgoed, een stuk fruit, alcohol en sommigen verlangen naar comfort food zoals een pizza of een burger.

Geen tweede date als je slurpt

Als je hoopt op een tweede date met je Valentijntje, let je maar beter wat op tijdens het nuttigen van je pizza of burger. Voor 87% van de Belgen zijn slechte tafelmanieren zoals slurpen (49%), smakken (44%) en neus snuiven (21%) namelijk een echte afknapper. 3 op de 5 Belgen zou om deze reden zelfs een tweede date afslaan. Mondje toe dus als je hoopt op een tweede rondje!