Rapport beschuldigt DEZE merken van greenwashing

Campagneorganisatie ‘the Changing Markets Foundation’ (CMF) beschuldigt in een rapport verschillende vooraanstaande bedrijven van greenwashing, ofwel het zich groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Onder meer Ikea, Coca-Cola, Unilever en de kledinglijn van Kim Kardashian worden genoemd. Ze hebben het over een reeks van «misleidende en leugenachtige beweringen van bekende namen die de consument zou moeten kunnen vertrouwen.»